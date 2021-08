Smart China Expo 2021 eröffnet im südwestchinesischen Chongqing

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Die Smart China Expo 2021 wurde am Montag im Südwesten Chinas in der Stadt Chongqing eröffnet. Das Komitee der Chongqing Liangjiang New Area unterzeichnete am Eröffnungstag Schlüsselprojekte wie die internationale Automobil-F&E-Basis IAT Liangjiang, das Hauptquartier der Tencent Cloud für industrielle Internet-Industrie, iFlytek und die regionale Zentrale der QI-ANXIN-Gruppe, die innovative Forschung und Entwicklung in den Bereichen Automobilindustrie, industrielles Internet, künstliche Intelligenz, Netzwerkinfrastruktur und anderen Bereichen umfassen, so das Komitee der Chongqing Liangjiang New Area.Die Unterzeichnung dieser Projekte spiegelt das feste Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten und Märkte der digitalen Wirtschaft und der intelligenten Industrie in Chongqing und der Liangjiang New Area wider und unterstützt die intelligente Entwicklung der Big-Data-Industrie in Chongqing und der Liangjiang New Area.In den letzten Jahren hat die Liangjiang New Area ihre Vorteile als Vorreiter voll ausgespielt, indem sie die intelligente Innovation von Big Data gefördert und die industrielle Innovation durch wissenschaftliche und technologische Innovation vorangetrieben hat. Die lokale digitale Wirtschaft und die intelligenten Industrien haben eine starke Entwicklungsdynamik verzeichnet, und rund 6.000 Unternehmen der digitalen Wirtschaft haben sich in der Region niedergelassen.In der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte die Wertschöpfung der digitalen Wirtschaft in der Chongqing Liangjiang New Area 33,628 Milliarden Yuan, 54,6 Prozent mehr als im Vorjahr, was einem Drittel der digitalen Wirtschaft in Chongqing entspricht. Die boomende digitale Wirtschaft hat der Transformation und Modernisierung der lokalen Automobil-, Elektronik-, Ausrüstungs- und anderer Industrien einen starken Impuls verliehen. Derzeit hat die Liangjiang New Area 233 intelligente Big-Data-Umwandlungsprojekte abgeschlossen und 60 digitale Werkstätten und 21 intelligente Fabriken errichtet.Als wichtiger Träger der Smart Expo hat die Liangjiang New Area bereits vor Beginn der Veranstaltung ein System zur Förderung der Entwicklung von Industrieparks und der Smart City in Bezug auf die industrielle und städtische Entwicklung eingeführt.Das Managementsystem besteht aus "Industriegebieten + Leitern von Industrieketten", bei denen ernannte Regierungsbeamte die Kette leiten, Leiter von Industrieverbänden und Gewerkschaften sowie Präsidenten führender Unternehmen als Eigentümer der Kette fungieren, und "Leitern von Parks", wonach jeder Park in dem neuen Gebiet eine führende Person hat, die für den Betrieb und die Instandhaltung des Parks verantwortlich ist.Liangjiang ist bestrebt, die vollständige Umwandlung von Industrieparks in neue Industriestädte zu fördern und ein führendes Gebiet für hochwertige Entwicklung zu schaffen, indem es sich auf die Entwicklung von Säulenindustrien, strategisch aufstrebenden Industrien, modernen Dienstleistungsindustrien, digitaler Wirtschaft und der Liangjiang Collaborative Innovation Zone konzentriert. Es werden Anstrengungen unternommen, um einen neuen, qualitativ hochwertigen Lebensraum für die Bürgerinnen und Bürger und ein hochwertiges Demonstrationsgebiet für das Leben zu schaffen.Die Liangjiang New Area ist der Hauptstandort, das Schlachtfeld und der Motor für die Entwicklung der intelligenten Industrie und der digitalen Wirtschaft in Chongqing und auch ein wichtiger Gastgeber für eine Reihe von Aktivitäten auf der Messe. Auch in diesem Jahr führt die Liangjiang New Area die Smart Expo mit hoher Qualität und auf hohem Niveau durch, um mehr Teilnehmern intelligente Technologien, Produkte, Dienstleistungen und Szenarien zu präsentieren. Liangjiang wird die Messe nutzen, um die tiefe Integration von digitaler Wirtschaft und Realwirtschaft, die industrielle Entwicklung der digitalen Wirtschaft und die Digitalisierung der Industrie weiter zu fördern. Die Big-Data-Intelligenz wird genutzt, um die Wirtschaft zu stärken und das Leben zu bereichern.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.liangjiang.gov.cnPressekontakt:Frau FuTel.: 86-10-63074558Original-Content von: Chongqing Liangjiang New Area, übermittelt durch news aktuell