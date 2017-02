Smart Building: ista setzt gemeinsam mit der Deutschen Telekom auf Internet of Things im Mehrfamilienhaus

Essen (ots) - ista macht gemeinsam mit der Deutschen TelekomIoT-Technologien für die Wohnungswirtschaft und deren Mieterflächendeckend nutzbar. Auf dem Mobile World Congress in Barcelonazeigen die beiden Unternehmen die neuesten Entwicklungen in diesemMassenmarkt.Der Energiedienstleister ista hat europaweit mehr als 15 Millionensogenannte "Connected Devices" in Mehrfamilienhäusern im Einsatz.Dazu zählen batterieversorgte digitale Messgeräte, im Wesentlichenfür Wärme- und Wasserverbräuche, sowie intelligente Rauchwarnmelder.Monatlich kommen zurzeit etwa 400.000 dieser Geräte in denista-Bestand hinzu. "Wir sehen bei unseren Kunden aus derWohnungswirtschaft einen klaren Trend zum Smart Building", sagtJochen Schein, COO von ista. "Die Nachfrage von Eigentümern undVermietern nach vernetzten, digitalen Geräten steigt kontinuierlich."Das Marktpotenzial ist riesig: Allein in Deutschland entfällt knappdie Hälfte aller 40 Millionen Wohnungen auf Mehrfamilienhäuser.Zusammen mit der Deutschen Telekom will ista IoT-Technologien nunzügig für den Einsatz im Mehrfamilienhaus zur Marktreife bringen. ImFokus des gemeinsamen Projekts steht zunächst die intelligenteErfassung, Visualisierung und Abrechnung von Energieverbräuchen.Bisher wird für die Datenübertragung in diesem Bereich GSM-Mobilfunkeingesetzt. IoT-Technologien, wie etwa Narrowband-IoT, sind derlogische nächste Evolutionsschritt, dies gilt auch fürbatterieversorgte Geräte. "Die Qualität und Reichweite derDatenübertragung wird durch Narrowband-IoT nochmals erhöht. DieAbdeckung wird um einiges besser sein als bei GSM - somit erreichenwir auch die Zähler im Keller", sagt Alexander Lautz, Sr. VicePresident, Machine-to-Machine von der Deutschen Telekom. "Durch dieNutzung von standardisierten LTE-Sicherheitsmechanismen wird außerdemeine sehr hohe Sicherheit auf der Luftschnittstelle gewährleistet."Zusätzlich soll im Projekt das Potenzial für weitere smarteProdukte und Services auf IoT-Basis ermittelt werden, die speziellenNutzen für Eigentümer und Mieter in Mehrfamilienhäusern bringen.Dabei stehen ganzheitliche Lösungen für das intelligente, digitaleMehrfamilienhaus (Smart Building) im Mittelpunkt.Auf dem Mobile World Congress vom 27.02. bis 02.03.2017 inBarcelona präsentieren die beiden Unternehmen die aktuellenErgebnisse ihrer Zusammenarbeit.Über istaista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei derVerbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unserenProdukten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltigeinzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert,also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparenteVisualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser undgewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfoliomodernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazugehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezählersowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24Ländern weltweit mehr als 5.100 Menschen und unterstützt rund zwölfMio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei derEinsparung wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus leistet ista mitfunkbasierten Rauchwarnmeldern sowie der Trinkwasseranalyse einenwesentlichen Beitrag zur Mietersicherheit. 2015 erwirtschaftete dieista Gruppe einen Umsatz von 810,4 Mio. Euro. Mehr Informationenunter www.inside.ista.com.Pressekontakt:ista International GmbHCorporate Communications & Public AffairsDr. Mirko-Alexander KahreTelefon: +49 (0) 201 459 3281E-Mail: Mirko-Alexander.Kahre@ista.comDr. Torben PfauTelefon: +49 (0) 201 459 3725E-Mail: Torben.Pfau@ista.comOriginal-Content von: ista International GmbH, übermittelt durch news aktuell