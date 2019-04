Smart Building Solutions: Wie Software die Immobilienbranche revolutioniert

Aachen (ots) - Digitalisierung, Innovation und Start-ups: Dass essich dabei um mehr als nur gut klingende Schlagworte handeln kann,zeigte die zweitägige Konferenz "Smart Building Solutions" im ClusterSmart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus. Warum intelligente Gebäudeoder Quartiere wie Berlin Heidestraße oder Springpark Valley in BadVilbel nicht nur smart, sondern auch charmant und emotional seinwollen, welche Überlegungen es bereits zu Technologien für Immobilienin der Post-Smartphone-Ära gibt und wie und welche Start-ups dieBranche aufmischen, waren nur einige der Themen, mit denen sich die150 Teilnehmer beschäftigten.Der Campus der RWTH Aachen gilt deutschlandweit als eineinzigartiger Treffpunkt von Wirtschaft, Wissenschaft und jungenUnternehmensgründern, um smarte Gewerbegebäude zu entwickeln und auchIT-Sicherheitsfragen ausgiebig zu testen. Die Tagung brachteInvestoren, Projektentwickler und Eigentümer, internationaleaufgestellte IT-Unternehmen sowie Proptechs zusammen, also jungeUnternehmensgründer mit frischen Ideen für die Immobilienbranche.Digitalisierung zum AnfassenWarum für Drees & Sommer der Standort in Aachen weit mehr als nureine lokale Niederlassung ist, erklärt der Vorstand Steffen Szeidl:"In Aachen sitzt seit mehreren Jahren eines unserer Innovationhubs.Wie in unseren anderen Innovationslaboren ist auch das Center inAachen einem bestimmten Thema gewidmet. Hier entwickeln und testenwir mit Industrie- und Forschungspartnern unter anderem intelligenteGebäude".Weitere Innovationhubs betreibt Drees & Sommer derzeit auch inBasel zum Thema BIM. In Berlin geht es um neue Bürokonzepte und inEindhoven stehen Nachhaltigkeit, der Cradle to Cradle-Ansatz undwiederverwertbare Baustoffe im Fokus. Im Headquarter Stuttgart gibtes das Gebäude DS HUB, vormals eine Buchbinderei, nun modernisiertmit Co-Workingspace, in das auch der Drees & Sommer-Vorstandeingezogen ist. "Hier erforschen wir vor allem digitaleGeschäftsmodelle. Dafür kooperieren wir derzeit mit mehr als 25verschiedenen Start-ups. Wir verstehen uns vor allem als Dolmetscherzwischen alter und neuer Welt", erläutert Szeidl.Allein war gestern, heute gilt: Zusammen ist man stärkerDenn es sind vor allem die Start-ups, die mit ihren innovativenTechnologien den Druck auf die alte Welt, also die traditionsreichenImmobilienunternehmen erhöhen. Wie wichtig deshalb der Austausch mitden jungen Unternehmensgründern ist, das belegte auf der Fachtagungauch das rege Interesse der etablierten Immobilienunternehmen an denanwesenden Proptechs, die neue Lösungen für die Branchepräsentierten, darunter Ampido GmbH, BitStone Capital, DisruptiveTechnologies Research AS, enlighted, formitas GmbH, LCM Digital,MeteoViva GmbH, NavVis, m-hoch3 GmbH, Pinestack GmbH, Signify, S ONAH UG, Thing-it Technologies und wtec GmbH.Für Marco Hofmann Head of LoB Real Estate bei SAP SE ist daherauch klar: "Neuheiten schnell auf den Markt bringen und dabei höchsteNutzeranforderungen zu erfüllen - das schaffen wenige Unternehmen imAlleingang. Strategische Innovationspartnerschaften werden daherimmer wichtiger. Hier können Start-ups dazu beitragen,Geschäftsmodelle neu zu denken und mit ihren Ideen etablierteUnternehmen zu beflügeln."Digitalisierung ist kein Selbstzweck - sie muss dem MenschendienenWie wichtig es dabei ist, sich auch mit Sicherheitsfragen zubeschäftigen, darauf ging Thomas Simon ein, Geschäftsführer von derIT-Beratungsfirma ComConsult: "Nur mit Backsteinen und Erde lässtsich heute kein Haus mehr bauen. Stattdessen geht es für Investorendarum, die künftige Nutzungsform von Gebäuden abzuschätzen undentlang der Nutzerbedarfe eine passende Digitalisierungsstrategieabzuleiten. Da ein digitalisiertes Gebäude aber laufend Daten erhebtund verarbeitet, ist ein hoher Data Security-Standard unerlässlich.Die Separierung von Netzen, der Einsatz von Firewalls und einevernünftige Betriebstechnik weisen hier die Richtung."Steffen Szeidl fasst zusammen, worauf sich Drees & Sommer bei derdigitalen Transformation konzentriert: "Sich radikal nutzer-zentriertausrichten, neue Technologien als Chance zu begreifen, auf echteKooperationen mit Forschung, Start-ups und mit unseren Kunden undGeschäftspartnern setzen und Digitalisierung dabei ausschließlich ausder Sicht der Bedürfnisse der Menschen denken."Weitere Informationen und Video-Statements vieler Teilnehmer derTagung Smart Building Solutions finden Sie unter www.dreso.comDrees & Sommer: Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen undBetreiben. Drees & Sommer ist der innovative Partner für Beraten,Planen, Bauen und Betreiben. Als führendes europäisches Beratungs-,Planungs- und Projektmanagementunternehmen begleitet Drees & Sommerprivate und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit fast 50Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analogund digital. Dadurch entstehen wirtschaftliche und nachhaltigeGebäude, rentable Immobilienportfolios, menschenorientierteArbeitswelten sowie visionäre Mobilitätskonzepte. Ininterdisziplinären Teams unterstützen die 3.200 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an weltweit 40 Standorten Auftraggeberunterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt daspartnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologiezu vereinen. 