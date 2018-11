Smart Building SaaS-Spezialist Lone Rooftop erhält 2,5 Millionen USD Wachstumskapital für internationale Expansion

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die holländische Proptech-Plattform Lone Rooftop strebt nachgesicherter Finanzierung durch Risikokapitalgeber Nimbus Ventures nunin Richtung USA und auf die Weltmärkte. Die Investition in Höhe von2,5 Millionen US-Dollar, die Nimbus eine begehrte Aktionärspositioneinbringt, wird dazu dienen, die ehrgeizige Wachstumsstrategie vonLone Rooftop, das sich als führende Plattform für Raumoptimierungetablieren will, direkt zu unterstützen. Die Investition sollaußerdem den massiven Ausbau des Unternehmens mit einervoraussichtlich sprunghaften Zunahme der Mitarbeiterzahl von 20 aufüber 100 in den nächsten zwei Jahren finanzieren.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780066/Lone_Rooftop.jpg )Lone Rooftop hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 Großunternehmendabei unterstützt, Ineffizienzen anzugehen und die Raumnutzung um biszu 20 Prozent zu optimieren, was den Unternehmen Kosten inMillionenhöhe eingespart hat. Mittels bestehender Datenquellen wiez.B. Wifi, Integration von Sensordaten und smarten Algorithmenberechnet Lone Rooftops Position Intelligence Engine (PIE)kontinuierlich, wie viele Personen sich wo in einem Gebäude befinden,und stellt umfassende Daten und aussagekräftige Informationen überdie proprietären Dashboards bereit. Die Daten dienen nicht nur derRaumoptimierung, sondern helfen den Mitarbeitern auch bei der Suchenach verfügbaren Arbeitsräumen oder Räumlichkeiten für Meetings, undtragen durch intelligentere Beleuchtungs- und Klimasysteme dazu bei,Energiekosten einzusparen.Beschleunigte US-ExpansionLone Rooftop konnte sich bereits auf dem holländischen und demwesteuropäischen Markt mit großem Wachstumspotenzial sehr gutpositionieren und peilt nun für seine SmartBuilding-Softwaretechnologie die Vereinigten Staaten an das nächstenaheliegende Ziel an. "Die steigende Nachfrage nach unseren Produktenaus den USA und die schiere Größe des nordamerikanischenImmobilienbestands sind ganz klar die treibende Kraft für unsereEntscheidung, sich hier zu etablieren", erklärt Marcel Lamers,Gründer und CEO von Lone Rooftop.Lone Rooftop wird über die Finanzierung seinen ersten US-Standortan der Ostküste in Betrieb nehmen, unterstützt von erweitertenProduktentwicklungs- und Vertriebsteams. "Mit dieser Investitionkönnen wir unseren Traum von globaler Expansion verwirklichen und dieRolle unserer Plattform international im Markt für globaleKonzernimmobilien stärken", führt Lamers aus.Globale ChanceNeben Blue-Chip-Kunden wie ABN AMRO Bank, Philips und RoyalHaskoningDHV in den Niederlanden arbeitet der Smart BuildingSaaS-Spezialist mit einer wachsenden Anzahl von internationalenUnternehmen zusammen, die von der Einführung der LoneRooftop-Technologie in ihren globalen Niederlassungen profitieren.Das frische Kapital wird diese globale Unterstützung und Expansionweiter finanzieren."Da unsere Lösung als Softwareimplementierung läuft, sind wir sehrskalierbar, und das wiederum bedeutet, dass das Wachstumspotenzialenorm ist", sagt Lamers. "Der Smart Building IoT-Markt in denNiederlanden ist hochinnovativ und anderen Ländern weit voraus. Wirfreuen uns darauf, diese Technologie in globalen Unternehmeneinzuführen, denn überall auf der Welt, egal wo, und egal wie großein Unternehmen ist - die Gebäudekosten machen einen Löwenanteil derAusgaben aus".Nimbus Ventures fördert WachstumNimbus Ventures ist ein unabhängiger Risikokapitalfonds, derWachstumskapital mit Fokus auf innovative und skalierbareTechnologien bereitstellt. Der in den Niederlanden ansässige Fondsverfolgt bei seinen Investitionen einen praxisorientierten Ansatz undbietet sowohl strategische als auch taktische Unterstützung, die sichüber die Positionierung, Verwaltung, Optimierung und strategischePartnerschaftsberatung bei der Skalierung des Unternehmens erstreckt.Lone Rooftop ist das fünfte Unternehmen des relativ jungenInvestmentfonds, der bislang in Easee (Online-Augenmesswerte),Reailisation (Bestandoptimierungs-Software für den Einzelhandel),Agrocares (Agritech) und Boomerweb (eine SaaS-basierteeHealth-Lösung) investiert hat. Lone Rooftop kann sich jetzt auf diegleiche Unterstützung freuen, die allen Unternehmen imNimbus-Portfolio zuteil wird.Nimbus Ventures Partner Auke van den Hout: "Was uns neben derSkalierbarkeit des Lone Rooftop-Produkts besonders gefällt, ist dasenorme Potenzial im Smart Building-Markt. Wir freuen uns darauf,gemeinsam am internationalen Erfolg dieses Unternehmens zu arbeiten".Pressekontakt:+31(0)615-264-014E-Mail: youri@lonerooftop.comAuke van den HoutPartnerNimbus VenturesMobil: +31(0)651-144-989E-Mail: avdh@nimbus.comOriginal-Content von: Lone Rooftop, übermittelt durch news aktuell