Smart Building: Immobilien-Experte Tim Bütecke unterstützt Hamburger Proptech REOS / Business Angel sieht in der aktuellen Krise Potenzial, die Digitalisierung des Immobilienmanagements voranzutreiben

Hamburg (ots) - Der Hamburger Immobilien- und Finanzierungsexperte Tim Bütecke möchte die Digitalisierung der Steuerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien vorantreiben. Bereits während seiner operativen Tätigkeit bei der Crowdinvesting-Plattform Exporo, aus der er sich als Gründer 2019 zurückzog, investierte er in das Hamburger Proptech REOS und engagiert sich seitdem für den Innovationstreiber. Die aktuelle Corona-Krise bestätigt den Business Angel in seiner unternehmerischen Einschätzung - die Cloud Plattform REOS ist die Zukunft des Immobilienmanagements."Wie jede Krise legt die aktuelle Phase die Schwächen jeder Branche - auch die der Immobilienwirtschaft - gnadenlos offen", sagt Tim Bütecke, der sich durch seine 20-jährige unternehmerische Tätigkeit als Immobilien- und Finanzierungsexperte einen Namen gemacht hat. "Gleichzeitig gestatten Krisen immer einen Blick in die Zukunft. Denn bei der Suche nach Auswegen wird innovativen Ideen und Lösungen für eine gewisse Zeit die linke Spur frei gemacht, um das eigene Potenzial unter Beweis zu stellen." Viel zu lange habe die Immobilienwirtschaft digitale Lösungen stiefmütterlich behandelt. Die aktuelle Corona-Krise würde nun wie ein Katalysator auf den Markt wirken."Die Frage ist nicht, ob Gebäude und deren Verwaltung digitalisiert werden, sondern wann und welcher Anbieter von Anfang an dabei die Standards setzen wird", so Bütecke. Die Cloud-Plattform REOS, die in einem nachhaltigen und digitalen Prozess Software mit Echtzeitdaten aus der jeweiligen Immobilie verbindet, zählt zu ebendiesen Innovationstreibern. "REOS übernimmt bereits jetzt die Vorreiterrolle im Bereich digitales Portfoliomanagement. Die Plattform aus Hamburg wird die Bewirtschaftung und Vernetzung von Bestands- und Neubauimmobilien in die Zukunft führen."So verzeichnet das erfolgreiche Unternehmen, in dem Bütecke sich seit Gründung als Gesellschafter mit finanziellen Mitteln, Know-how und seinem Netzwerk engagiert, auch in dieser außergewöhnlichen Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit von Betreibern, Projektentwicklern und Hausverwaltern von Neubau und Bestand. Nicht nur die Objektbetreuung aus dem Homeoffice heraus gewinnt an Attraktivität. Während die Anschaffung fast kostenneutral sei, wären die langfristigen Kostenersparnisse von bis zu 30 Prozent nicht zu unterschätzen. Zudem werden alle Smart Metering Richtlinien bis 2027 für das Fernauslesen der Haushaltszähler von REOS schon heute erfüllt.Die IoT-Lösung von REOS überzeugt bereits in zahlreichen Liegenschaften. So beispielsweise in dem kürzlich fertiggestellten Micro-Living Konzept W27 der Schwarz Campus Service GmbH. Die Einsatzmöglichkeiten decken alle wichtigen Prozessschritte des Portfoliomanagements ab und verbinden sich in einem cloudbasierten System. So fungiert die Cloud-Plattform nicht nur als Schnittstelle der Gebäudetechnik in Wohngebäuden oder kompletten Quartieren, sondern verfügt auch über viele weitere Anwendungen, wie eine MieterApp und digitale Mietvertragsabschlüsse. REOS legt somit den Grundstein für einen gesamten Markt.Über Tim BüteckeDer studierte Diplom-Ingenieur Tim Bütecke, der sich seit der Gründung seines Unternehmens HFH Hamburger Finanzhaus GmbH vor 20 Jahren als Immobilien- und Finanzierungsexperte einen Namen gemacht hat, gilt als Generalist der alten Schule mit präzisem Blick für neue, innovative Geschäftsfelder. Nach der Gründung des Crowdinvestors Exporo und dem Ausstieg aus dem Unternehmen 2019, unterstützt er nun als Business Angel Unternehmer mit erfolgsversprechenden Geschäftsideen und gestaltet so den Immobilienmarkt der Zukunft.Über die REOS GmbHDas Hamburger Proptech REOS, das 2017 von Tom Leppin und Kjell Ole Beckmann gegründet wurde, entwickelte und vertreibt die erste Cloud-Plattform, die das Gebäude mit seinem Management und Mietern intelligent verbindet. Dadurch wird Wohnraum und Kommunikation attraktiver gestaltet und sorgt gleichzeitig für Einsparungen in der Bewirtschaftung sowie für niedrigere Nebenkosten für den Mieter.