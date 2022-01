Smart Blade Power der 3. Generation von iSitePower, das gemeinsam von China Mobile und Huawei entwickelt wurde, gewann den Golden Zizhu Award 2021

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das innovative 12-kW-Smart Blade Power der dritten Generation, das gemeinsam vom China Mobile Design Institute und Huawei entwickelt wurde, gewann kürzlich den Golden Zizhu Award 2021-Excellent Product Technical Solution für seine vereinfachte Struktur, sein umweltfreundliches Design und sein hohes Maß an Intelligenz auf der 2021 Communications Industry Conference und der 16. chinesischen Jahreskonferenz für Kommunikationstechnologie. Diese Auszeichnung ist ein Maßstab für die Branche in China.Das intelligente 12-kW-Blade-Power-System der 3. Generation von iSitePower, das Schutzhütten durch Masten ersetzt, definiert Standorte neuEin Standort von China Mobile in Peking wurde mit einem 12-kW-Smart-Blade-Power-System der 3. Generation von iSitePower und einer PV-Anlage rekonstruiert. Der ursprüngliche energieverbrauchende Geräteraum wird in einen einfacheren und umweltfreundlicheren Maststandort mit 12 kW hoher Leistung und 97 % hohem Wirkungsgrad umgewandelt. Es wurden Funktionen wie KI-basierte Spitzenwertstaffelung, intelligentes Peak Shaving, intelligentes Metering, Energy Slicing und intelligente Spannungserhöhung implementiert. Durch diese Funktionen entfällt die manuelle Wartung, die Betriebskosten werden gesenkt und der Energieverbrauch wird erheblich reduziert, was zu einer umweltfreundlichen Stromerzeugung und einem effizienten Stromverbrauch führt. Nach dem Umbau sinken die Stromkosten um 1.800 Dollar und die Kohlendioxidemissionen um 6 Tonnen pro Jahr, so dass die 5G-Einführung ohne zusätzliche OPEX für Energie möglich ist.5G stellt eine große Herausforderung für die Energieeinsparung und die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes dar. Das intelligente 12-kW-Blade-Power-System der 3. Generation von iSitePower trägt zur Senkung des Energieverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen von Transportunternehmen bei. Informationsbasierte Dienste des Anbieters beschleunigen die digitale und grüne Transformation verschiedener Branchen. Auf diese Weise trägt das Stromsystem dazu bei, die Ziele der Kohlenstoffemissionsspitzenwerte und der Neutralität zu erreichen. China Mobile und Huawei, die den Benchmark-Preis erhalten haben, werden auch weiterhin Innovationen entwickeln und den Aufbau umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Netze beschleunigen, um der Gesellschaft bessere Kommunikationsdienste zu bieten.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen mehr als 197.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu versorgen.Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, jedem Haus und jeder Organisation die digitale Welt näher zu bringen - für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt. Zu diesem Zweck werden wir die allgegenwärtige Konnektivität vorantreiben und den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken fördern; Cloud und künstliche Intelligenz in alle Teile der Erde bringen, um überlegene Rechenleistung dort bereitzustellen, wo man sie braucht, wann man sie braucht; digitale Plattformen aufbauen, um allen Branchen und Organisationen zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; die Benutzererfahrung mit KI neu definieren, um sie für Menschen in allen Aspekten ihres Lebens personalisierter zu gestalten, egal ob sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind. Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei online auf www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.youtube.com/HuaweiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1725830/1_iSitePower_3rd_Generation_Smart_Blade_Power_Redefines_Sites.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1725828/image.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell