Smart AdServer firmiert um in Equativ

New York, Paris und London (ots/PRNewswire) -Equativ bietet eine effiziente und ethische Antwort auf die Erwartungen des gesamten Marktes. Der neue Name steht für ein einheitliches Angebot, das alle Verpflichtungen einer Adtech-Plattform erfüllt und dabei die Interessen des Konsumenten respektiert.Globales Adtech-Unternehmen Smart AdServer (https://smartadserver.com/) hat seine globale Präsenz in 14 Ländern unter dem Namen Equativ (https://equativ.com/) neu lanciert. Dies folgt auf die Übernahmen von DynAdmic und LiquidM durch das Unternehmen, die nun unter der Marke Equativ zusammengefasst sind. Equativ wird diese vereinte Expertise nutzen, um das Versprechen einzulösen, eine umfassende und vertikal integrierte Werbe- und Monetarisierungslösung sowohl für Kunden auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite anzubieten.Der Name Equativ steht für Werte wie Offenheit, Fairness und Verantwortlichkeit, und soll als Wegweiser verstanden werden, wie mit Kunden und Partnern innerhalb der Branche umgegangen wird. Equativ erleichtert die direkte Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern und bietet gleichzeitig eine weniger komplexe, transparentere und effizientere Art der Werbung, von der die gesamte Wertschöpfungskette profitiert.Smart wurde 2006 als Teil eines Verlags für digitale Medien gegründet, wurde 2015 unabhängig und hat sich Seither zu einem globalen, hoch profitablen Unternehmen entwickelt, dessen Nettoumsatz in den letzten drei Jahren um das Dreifache gestiegen ist - von 31 Millionen Euro im Jahr 2019 auf voraussichtlich 100 Millionen Euro im Jahr 2022. Das Unternehmen ist heute in 14 Ländern tätig und beschäftigt fast 500 Mitarbeiter in vollständig integrierten Teams, die Hand in Hand zusammenarbeiten, um seinen Kunden Zugang zu den besten Technologien, Fachkenntnissen und Marktchancen zu bieten.Das anhaltende Wachstum fällt mit der vertikalen Integrationsstrategie des Unternehmens zusammen, das sich mit der Entwicklung seiner Nachfrage- und CTV-Angebote von einer angebotsorientierten Plattform zu einer umfassenden, globalen Lösung entwickelt. Equativ setzt sich weiterhin für das offene Internet ein, indem es dem digitalen Werbe-Ökosystem eine skalierbare, unabhängige Alternative zu monopolistischen Walled-Garden-Plattformen bietet.„Die Marke Equativ steht für die echte Integration unserer Teams unter einem einheitlichen Dach", sagte Arnaud Créput, CEO von Equativ. „Diese Entwicklung entspricht dem Bedürfnis des Open Web nach einem effizienten Marktplatz, auf dem Angebot und Nachfrage koexistieren und auf unserer Plattform unter Berücksichtigung des Konsumenten interagieren. Wir bieten der Branche ein umfassendes Angebot an Tools und Fachwissen, um die Kontrolle über ihre Werbeaktivitäten zurückzuerlangen und gleichzeitig Transparenz, Datenschutz, Aktivierung von First-Party-Daten, besseres Berichtswesen, Leistung und Kosteneffizienz zu gewährleisten. Das ist der Grund für die Existenz von Atech seit seinen Anfängen, und Equativ verpflichtet sich, dieses Versprechen zu halten.About Equativ:Equativ is the new single name for Smart AdServer, DynAdmic and LiquidM—three proven innovators in advertising technology. Our vertically integrated company provides brand and privacy-safe solutions that empower our clients to achieve maximum impact while respecting the rights of consumers. The union combines client expertise and engineering excellence to serve the interests of both the supply-side and demand-side with equal professionalism and technical sophistication.Headquartered in Paris and New York, Equativ operates globally with a team of more than 450 in 20 offices. We offer the market our own independent ad server, SSP, buyer tools, and media services to fulfill the promise of advertising technology.Learn more at Equativ.com (https://equativ.com/).