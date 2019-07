Smart à la carte: Fernstudium der Hochschule Fresenius bietet Zertifikatskurse an

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Das Fernstudium der Hochschule Fresenius onlineplushat Zertifikatskurse in ihr Portfolio aufgenommen. Unterteilt ist dasAngebot in drei verschiedene Themenwelten: Management, Technik undLife Sciences. Aus insgesamt 40 Online-Modulen können Interessiertedas Passende auswählen und sich individuell weiterqualifizieren.Im Zeitalter der Digitalisierung ist lebenslanges Lernen wichtigerdenn je, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für die meistenBerufstätigen ist dies jedoch eine Herausforderung - denn einberufsbegleitendes Studium nimmt viel Zeit in Anspruch. Für denArbeitsalltag sind häufig nur bestimmte Bereiche vonnöten: So möchtebeispielsweise eine gelernte Bürokauffrau die digitaleWertschöpfungskette verstehen, ein Pfleger braucht dringend einebetriebswirtschaftliche Expertise oder eine PR-Managerin möchte ihreSocial-Media-Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen."Mit unserer Zertifikatswelt geben wir Interessierten dieMöglichkeit, sich passgenau und flexibel mit in Studiengängenakkreditieren Modulen fortzubilden", erklärt Prof. Dr. habil. PeterJ. Weber, Dekan und Akademischer Geschäftsführer Fachbereichonlineplus. "Dabei war es für uns besonders wichtig, die Wahloptionenso breit und flexibel wie möglich zu gestalten. Schließlich soll dasLernen bereichernd und nicht belastend sein", so Weber weiter.Jedes Modul und jedes Thema sind als Einzelzertifikat buchbar. Miteinem ersten komplett abgeschlossenen Thema innerhalb einesThemenbereichs erhalten die Absolventinnen und Absolventen dieAuszeichnung "Specialist Zertifikat", mit jedem zweiten beliebiggewählten Thema desselben Themenbereichs die Auszeichnung "SeniorSpecialist Zertifikat" und mit dem dritten Thema das "ProfessionalZertifikat". Für die Zertifikate ist keineHochschulzugangsberechtigung erforderlich, auch müssen dieTeilnehmerinnen und Teilnehmer keine Spezialisten in dem Thema sein.Die erfolgreich absolvierten Module können bei einem anschließendenStudium bei onlineplus angerechnet werden.Einzelzertifikate oder Zertifikatspakete kosten ab 380,-Euro.Mehr Informationen gibt es hier:https://www.onlineplus.de/weiterbildung/.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München undWiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 13.000Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulenin Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Traditionzurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das"Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl derLaborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist dieHochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites,vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie &Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft& Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowieberufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an.Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionellakkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr"breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahrereakkreditiert.Pressekontakt:HOCHSCHULE FRESENIUSMELANIE HAHN, M.A.PressesprecherinTel. 0221 973199-507Mobil 0171 3592590melanie.hahn@hs-fresenius.dewww.hs-fresenius.deFÜR WIRTSCHAFT UNDMEDIEN GMBH / ONLINEPLUSIm Mediapark 4c50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: HOCHSCHULE FRESENIUS ONLINE PLUS GMBH, übermittelt durch news aktuell