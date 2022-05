SmartRecruiters stellt Lösung zur Beschleunigung des Onboardings neuer Mitarbeiter vor

Berlin (ots/PRNewswire) -SmartOnboard verkürzt die Zeit, die neue Mitarbeiter benötigen, bis sie engagiert und produktiv sindSmartRecruiters kündigte heute die Einführung von SmartOnboard an, einer nativen Lösung, die eine nahtlose Onboarding-Erfahrung für neu eingestellte Mitarbeiter bietet. Die neue Lösung ermöglicht es HR-Teams, neue Mitarbeiter durch eine einfache, maßgeschneiderte und ansprechende Onboarding-Erfahrung, die in großem Umfang verwaltet werden kann, an die Arbeit heranzuführen.„Unternehmen mit einem standardisierten Onboarding-Prozess erzielen eine höhere Produktivität bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und eine stärkere Bindung von Talenten an das Unternehmen. Dennoch können nur sehr wenige Unternehmen berichten, dass sie es richtig gemacht haben", so Jerome Ternynck, Gründer und CEO von SmartRecruiters. „Untersuchungen haben ergeben, dass fast zwei Drittel der Mitarbeiter drei oder mehr Jahre bei einem Unternehmen bleiben, wenn sie ein gutes Onboarding erleben. Wir haben auf die Bedürfnisse unserer Kunden gehört und ein Produkt entwickelt, das den Onboarding-Prozess für Personalverantwortliche und neue Mitarbeiter wirklich rationalisiert."Mit SmartOnboard können neue Mitarbeiter ihre Onboarding-Aufgaben leicht finden und erledigen, ihr Team kennenlernen und sich mit der Marke sowie der Kultur ihres Arbeitgebers vertraut machen - alles über ein Portal für neue Mitarbeiter. Gleichzeitig xxentlasten automatisierte Onboarding-Aktivitäten die Onboarding-Teams von der Verwaltung des Papierkrams, dass die neuen Mitarbeiter auf den Erfolg vorzubereiten, und alle Daten in einem einzigen System kontrollieren.Continental, ein führender Technologiepionier, der sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport anbietet, ist ein Kunde von SmartRecruiters und beschäftigt weltweit mehr als 190.000 Mitarbeiter in fast 60 Ländern und Märkten. „Wir sind begeistert von dem Wert, den SmartOnboard für einen automatisierten, schlanken und transparenten Pre- und Onboarding-Prozess bei Continental bietet", so Claudia Birle, Head of Global Talent Acquisition.SmartOnboard bietet:- Eine überzeugende Erfahrung für neue Mitarbeiter. Neue Mitarbeiter können nach der Annahme des Angebots nahtlos zu den Onboarding-Aktivitäten übergehen und mit einer Einführung in die Werte und die Kultur des Unternehmens gut starten. Neue Mitarbeiter können auch alle Onboarding-Aufgaben verwalten, einschließlich der effizienten Unterzeichnung und Verarbeitung aller Dokumente mit elektronischer Unterschrift.- Standardisierte und automatisierte Onboarding-Aktivitäten. Unternehmen können die Fortschritte neuer Mitarbeiter verfolgen und potenzielle Risiken aufzeigen, Aufgaben mit hoher Priorität hervorheben und den Zugriff auf sensible Informationen verwalten. Neue Mitarbeiter können außerdem das Formular I-9 ausfüllen und einreichen, um ihre Identität und ihre Beschäftigungsberechtigung in den Vereinigten Staaten zu überprüfen.- Verbesserte Compliance-Maßnahmen und Kosteneinsparungen. Unternehmen können alle Informationen von neuen Mitarbeitern in einem einzigen System erfassen und so die Compliance verbessern und Sicherheitsrisiken verringern. Darüber hinaus können sie benutzerdefinierte HRIS-Integrationen mit robusten API-Endpunkten erleichtern, die sicherstellen, dass die Daten neuer Mitarbeiter nahtlos weitergegeben werden, und die Gesamtbetriebskosten mit einer in das System zur Einschätzung von Bewerbern (ATS) integrierten Lösung senken.„Laut einer Studie von Fosway ist Onboarding heute einer der am schlechtesten bewerteten Bereiche im Bereich der Technologie zur Talentakquise und einer der gefragtesten Bereiche für zukünftige Investitionen. Der Fokus von SmartRecruiters auf die Onboarding-Erfahrung steigert den Wert des Einstellungsverfahrens, indem es den einstellenden Teams die Tools zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um zu verstehen, welche Bestandteile zum Einstellungserfolg führen, und den Kandidaten in der neuen Arbeitswelt eine bessere Onboarding-Erfahrung bietet", so Sven Elbert, Senior Analyst bei Fosway Group. „Die Technologie ermöglicht es den Einstellungsteams, den Onboarding-Prozess selbst in die Hand zu nehmen und ihn bis zum Ende zu begleiten, wodurch der Zeitraum bis zur Produktivität eines neuen Mitarbeiters verkürzt wird. Dies schafft einen größeren Wert zu einem früheren Zeitpunkt im Onboarding-Prozess und hilft, den Einstellungsprozess weiterzuentwickeln und zu verbessern."Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit SmartOnboard die Kontrolle über Ihre Onboarding-Strategie (https://www.smartrecruiters.com/de/recruiting-software/onboarding/?formstate=confirmed#section_inlineform) übernehmen können.Über SmartRecruiters Als weltweit führender Software-Anbieter für die Personalbeschaffung in Unternehmen bietet SmartRecruiters eine cloudbasierte Talent Acquisition Suite. Mit dieser können HR-Teams weltweit die besten Talente anwerben, auswählen und einstellen. 4.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf SmartRecruiters. Getreu seiner Mission, Menschen und vakante Arbeitsstellen im großen Maßstab miteinander zu verbinden, wurde SmartRecruiters von Forbes als einer der besten Arbeitgeber 2020 ausgezeichnet.Weitere Information zu SmartRecruiters: Website (https://www.smartrecruiters.com/de/home/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smartrecruiters/) | Twitter (https://twitter.com/smartrecruiters?lang=de).