SmartRecruiters gibt die Übernahme des führenden Anbieters von Karriereseiten Attrax bekannt

Berlin (ots/PRNewswire) -Integriertes Angebot ermöglicht intelligente Karriereseiten, die Kandidat:innen gewinnen und Recruiter:innen unterstützenSmartRecruiters (https://www.smartrecruiters.com/), das Hiring Success Unternehmen, gab heute die Übernahme von Attrax bekannt, einem branchenführenden Anbieter von Karriereseiten-Software, mit der Unternehmen ansprechende, personalisierte Karriereseiten erstellen können. Durch die Übernahme entsteht ein integriertes Angebot, SmartRecruiters Attrax, das Kunden bei der Erstellung datengestützter, kuratierter Karriereseiten unterstützt, die das Erlebnis für Bewerber:innen verbessern und die Einstellungsergebnisse steigern. SmartRecruiters Attrax ist ab sofort für SmartRecruiters-Kunden verfügbar.Heutzutage sind Karriereseiten eine Nebensache, die historisch gesehen vom Rest des Rekrutierungsprozesses abgekoppelt ist", so Jerome Ternynck, Gründer und CEO von SmartRecruiters. „Dies führt zu einer unangenehmen Erfahrung für Bewerber:innen und Recruiter:innen. Wir haben uns für Attrax entschieden, weil das Unternehmen über eine beeindruckende Technologie verfügt und nachweislich in der Lage ist, Kunden beim Aufbau ausgezeichneter Karriereseiten zu unterstützen. Die Integration von SmartRecruiters und Attrax bietet wirklich intelligente Karriereseiten, die mit dem ATS zusammenarbeiten, um Hiring Success zu ermöglichen."Da sich die Talent Acquisition immer mehr zu einer digitalisierten, erfahrungsbasierten Funktion entwickelt, müssen Unternehmen viel stärker personalisierte Candidate Journeys erstellen, um ihre Einstellungsziele zu erreichen", so Dr. Sven Elbert, Senior Analyst bei Fosway Group. „Durch die Integration fortschrittlicher Karriereseitentechnologie in ihre ATS können Talent Acquisition Teams auf eine Fülle neuer Daten und Erkenntnisse zurückgreifen, um effektivere Rekrutierungsstrategien und Kandidat:innen Erlebnisse zu entwickeln und die Einstellungsergebnisse zu verbessern."SmartRecruiters hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in großem Umfang mit Jobs zu verbinden, und das bedeutet, dass es für Unternehmen einfach ist, Mitarbeiter:innen einzustellen, und dass es für Menschen einfach ist, nach Jobs zu suchen. Karriereseiten sind für diese Aufgabe von zentraler Bedeutung. Leider sind viele der heutigen Karriereseiten statische Seiten, die eine statische Liste offener Stellen präsentieren. Unternehmen investieren große Summen in Stellenanzeigen, verlieren ihre Bewerber:innen aber schnell an die Konkurrenz, weil diese keine relevanten Informationen finden konnten. SmartRecruiters Attrax geht dieses Problem an, indem es den Kunden die Tools verschafft, um Kandidat:innen mit personalisierten, dynamischen Erfahrungen zu begeistern, welche die Konversionsrate von Bewerbungen um 50 % oder mehr steigern und gleichzeitig ihre Einstellungsziele erfüllen.Attrax hat die Art und Weise verändert, wie wir in der aktuellen Recruiting-Landschaft unsere Kandidat:innen anziehen und mit ihnen in Kontakt treten", so James Edwards, Recruitment Marketing Manager bei Mitchells and Butlers PLC. „Es hat uns nicht nur eine vollständig markengeschützte und personalisierte Bewerbungserfahrung verschafft, sondern auch branchenführende Konversionsraten durch die Implementierung eines integrierten End-to-End-Workflows und von Analysen."SmartRecruiters Attrax bietet ein neues Level an Einstellungseffizienz mit folgenden Möglichkeiten:- Gefunden werden. Automatisiertes Marketing für Arbeitgebermarken und Stellenausschreibungen hilft Kunden, die richtigen Kandidat:innen in den richtigen Märkten zu finden. Attrax bietet eine sofort einsatzbereite Optimierung für Suchmaschinen und Job-Aggregatoren, einschließlich Google for Jobs, um sicherzustellen, dass die Stellenanzeigen gut sichtbar sind.- Kandidat:innen gewinnen. Vom ersten Moment, in dem Kandidat:innen von einem Unternehmen erfahren, bis zu dem Moment, in dem sie ein Angebot annehmen, bietet SmartRecruiters Attrax den Kandidat:innen ein personalisiertes, kuratiertes Erlebnis, das die Zahl der Bewerbungen erhöht und dazu beiträgt, hervorragende Einstellungen vorzunehmen.- TA Teams stärken. Rekrutierungs-Marketingteams können mit dem Drag-and-Drop-Karriereseiten-Baukasten von SmartRecruiters Attrax selbst Karriereseiten erstellen und Kampagnen durchführen. Umfangreiche Analysen stellen sicher, dass sie ihre Einstellungsziele erreichen können.Begeben Sie sich für weitere Informationen auf die SmartRecruiters Attrax Seite (https://www.smartrecruiters.com/recruiting-software/career-sites/)Über SmartRecruiters Als weltweit führender Software-Anbieter für die Personalbeschaffung in Unternehmen bietet SmartRecruiters eine cloudbasierte Talent Acquisition Suite. Mit dieser können HR-Teams weltweit die besten Talente anwerben, auswählen und einstellen. 4.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf SmartRecruiters. Sie erzielen Hiring Success mit Hilfe von Personalmarketing, CRM, KI, ATS und einem Market Place mit 600 integrierten Anbietern, alles innerhalb einer skalierbaren Plattform.Getreu seiner Mission, Menschen und vakante Arbeitsstellen im großen Maßstab miteinander zu verbinden, wurde SmartRecruiters von Forbes als einer der besten Arbeitgeber 2020 ausgezeichnet.Weitere Information zu SmartRecruiters: Website (https://www.smartrecruiters.com/de/home/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smartrecruiters/) | Twitter (https://twitter.com/smartrecruiters?lang=de) | Facebook (https://de-de.facebook.com/SmartRecruiters/)