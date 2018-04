SmartCore(TM) Cockpit-Domain-Controller von Visteon erhält Automotive News PACE Award

Van Buren Township, Michigan (ots/PRNewswire) - Die VisteonCorporation (Nasdaq: VC), ein führender Anbieter vonCockpit-Elektroniklösungen, hat für seine branchenweit ersteCockpit-Domain-Controller-Plattform SmartCore(TM) einen AutomotiveNews PACE Award erhalten. Bei den PACE Awards, die am 9. April inDetroit bekannt gegeben wurden, werden Innovationen, technologischeFortschritte und bahnbrechende Verfahren, die von Zulieferern derAutoindustrie entwickelt wurden, ausgezeichnet.SmartCore(TM) ist die branchenweit ersteCockpit-Domain-Controller-Plattform, die auf den Markt kommt. DiePlattform, die sich eines der größten Trends in der Branche fürCockpit-Elektronik annimmt, bietet eine Lösung zur Einbindung desKombi-Instruments, des Infotainment-Systems und anderer neuerTechnologien für das Cockpit auf einem einzigen System-on-a-Chip(SoC). Mithilfe von SmartCore(TM) können Gewicht, Kosten undStromverbrauch reduziert werden - Faktoren, die in dem Maße anBedeutung gewinnen, je mehr die Branche auf elektrischeAntriebstechnik umschaltet. SmartCore(TM), das in diesem Jahrzusammen mit einem weltweit tätigen Automobilherstellers mit Sitz inEuropa auf den Markt gebracht wurde, wird Bestandteil in einer Reihevon Zusatzprogrammen für Fahrzeuge sein, die in den nächsten Jahrenanlaufen werden."Die Auszeichnung mit einem Automotive News PACE Award macht unsbei Visteon sehr stolz", sagte der Präsident und CEO Sachin Lawande."SmartCore ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie wir uns fürtechnische Innovationen einsetzen und dass wir eine führende Rollebei der Cockpit-Elektronik in Autos spielen."Informationen zu VisteonVisteon ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das fürdie meisten der weltweit führenden Automobilhersteller innovativeCockpit-Elektronikprodukte und Lösungen für vernetzte Autos entwirft,konstruiert und produziert. Visteon ist ein führender Anbieter vonKombi-Instrumenten, Head-up-Displays, Informationsanzeigen,Infotainment- und Audio-Systemen, SmartCore(TM)Cockpit-Domain-Controllern, Vernetzungslösungen für Fahrzeuge sowievon DriveCore(TM), der Plattform für autonomes Fahren. Darüber hinausliefert Visteon eingebettete Softwarelösungen für die Vernetzung vonMultimedia-Geräten und Smartphones für die globaleAutomobilindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens, das an über 40Standorten in 18 Ländern ca.10.000 Mitarbeiter beschäftigt, befindetsich in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan. Visteonerzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,15 Milliarden US-Dollar.Erfahren Sie mehr unter www.visteon.com.Folgen Sie Visteon:www.twitter.com/visteonwww.youtube.com/visteonhttp://blog.visteon.comwww.google.com/+visteonwww.linkedin.com/company/visteonhttps://www.facebook.com/VisteonCorporationhttps://www.instagram.com/visteonhttp://www.slideshare.net/VisteonCorporationhttp://i.youku.com/u/UNDgyMjA1NjUxNg==?spm=a2h0k.8191407.0.0Foto -https://mma.prnewswire.com/media/665096/Visteon_Corporation.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/352910/visteon_corporation_logo.jpgPressekontakt:Jim Fisher734-417-6184jfishe89@visteon.comJonna Christensen+44 7833 766461Jonna.christensen@visteon.comOriginal-Content von: Visteon Corporation, übermittelt durch news aktuell