SmartCentres Real Estate Investment Trust: Einfach unglaublich

Per 02.04.2020, 00:44 Uhr wird für die Aktie SmartCentres Real Estate Investment Trust der Kurs von 17.36 CAD angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für SmartCentres Real Estate Investment Trust entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: SmartCentres Real Estate Investment Trust lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für SmartCentres Real Estate Investment Trust in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die SmartCentres Real Estate Investment Trust-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SmartCentres Real Estate Investment Trust vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 33,67 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 78,7 Prozent erzielen, da sie derzeit 18,84 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um SmartCentres Real Estate Investment Trust auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von SmartCentres Real Estate Investment Trust sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.