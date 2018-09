Small Planet Deutschland - die erste Airline ist vom Himmel! Ein Euro mehr pro Ticket hätte gereicht!

Nach dem Flug-Chaos diesen Sommer beginnt dieMarktbereinigung. Small Planet Deutschland hat am 18.09. einenAntrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung gestellt.Wien/Wiesbaden (ots) - Small Planet ist das erste prominente Opfernach der Air Berlin Pleite. Im Kampf um die begehrtesten Flugstreckenhaben Ryanair, Easyjet und Eurowings mehr als 100 Millionen fürMarketingaktionen, gekennzeichnet durch Ticketdiskontpreise,ausgegeben. Fliegen war diesen Sommer so billig wie nie-aber auchsehr nervenaufreibend. Bei diesen Kampfpreisen kann eine kleineAirline wie Small Planet nicht lange durchhalten.Bereits derAufschlag von nur einem Euro pro Ticket könnte die anfallendenKosten, resultierend aus der EU-VO 261/2004 für Betreuungsleistungenund Entschädigungszahlungen abdecken. Nur Großkonzerne können einenPreiskampf und den Verkauf von Flugtickets weit unter demSelbstkostenpreis über längere Zeit durchhalten. Aufgrund dieserTatsache werden noch weitere, eben vor allem kleinere Airlinesnachfolgen und Zahlungsprobleme haben. Die Fluggastrechteverordnungist nicht der Grund für den momentanen Zustand von Small Planet.Zwtl.: Prof. Dr. Ronald Schmid, Luftrechtsexperte und FairPlaneUnternehmenssprecher: Leidtragende sind wieder einmal dieVerbraucher!Alle Forderungen gegen Small Planet Deutschland vor dem 18.09.2018können nur noch im Insolvenzverfahren angemeldet werden. FürFairPlane Kunden, die davon betroffen sind, sind wir in Verhandlungenund in einer Warteposition. Vielleicht erholt sich das Unternehmen jabald. Da der Flugbetrieb weitergeführt wird, können neue Ansprüche,also alle ab dem 19.09.2018 von FairPlane bearbeitet werden. Wirhaben in der Air Berlin und Fly Niki Insolvenz schon vieleErfahrungen gesammelt und einiges bewegt.Schon das Jahr 2017 hat schmerzlich gezeigt, dass Insolvenzensogar bei großen Luftfahrtunternehmen leider nicht ausgeschlossensind und wieder einmal der Verbraucher das Nachsehen hat. Hier seheich dringenden politischen Handlungsbedarf auf nationaler undeuropäischer Ebene. Anzudenken ist die Einführung einer derReisepreissicherung für Pauschalreisen ähnliche, zwingendeFlugpreisabsicherung. Es könnte aber auch vom Gesetzgeber geregeltwerden, dass bei Flugbuchungen zunächst nur eine Anzahlung und erstkurz vor Abflug die Restzahlung erfolgt.Rückfragehinweis:Alexandra HawlicekMarketing und Kommunikationhawlicek@fairplane.deTel.: +43 1 532 01 46 - 58Mobil.: +43 69910779592Prof. Dr. Ronald SchmidUnternehmenssprecher FairPlaneGutenbergplatz 1, 65187 WiesbadenTel: +49 (0) 611 94 93 30 19E-Mail: ronald.schmid@fairplane.dewww.fairplane.dewww.fairplane.de/presse-informationenDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30762/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell