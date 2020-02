Small Caps | UPDATE II RIESENCHANCEN 2020: 3U Holding AG, wallstreet:online AG und Vectron Systems AG

Aufhänger für ein Update ist die heutige Nachricht der 3U Holding AG,"Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), hat im Geschäftsjahr 2019 laut vorläufigen Zahlen die am Kapitalmarkt kommunizierte Umsatzerwartung von EUR 4,5 Mio. (2018: EUR 3,0 Mio.) erreicht. Sie erwirtschaftete trotz des wachstumsbedingten Personalaufbaus eine EBITDA-Marge von wieder deutlich über 20 %. Zu Jahresbeginn erzielte der Anbieter einer mehrfach ausgezeichneten cloudbasierten ERP-Plattform sowohl gegenüber dem Januar 2019 als auch gegenüber dem Vormonat nochmals gesteigerte Umsatzerlöse. Sie erreichten damit den höchsten Stand seit Markteintritt.

Ertan Özdil, CEO der weclapp SE, ist zuversichtlich: "Der vielversprechende Jahresauftakt zeigt: Unsere Wachstumsstrategie geht nach wie vor auf! Ausgezeichnete Nutzererfahrung, umfassende Funktionalitäten für alle Geschäftsprozesse aus einer Anwendung zu niedrigen Kosten - dafür erhalten wir von der wachsenden Zahl an Kunden und Vertriebspartnern zunehmend sehr gutes Feedback. Und diesen Kurs setzen wir fort - unser Ziel lautet Marktführerschaft." Also soweit alles im Lauf bei weclapp, der großen Hoffnung der 3U auf einen Teilbörsengang zur weiteren Fiannzierung und Werthebung des Assets, könnte aufgehen diese Spekulation.

Zur Erinnerung: Am 6.08.2019 wurde die weclapp GmbH auf die weclapp SE verschmolzen - angesetzter Unternehmenswert 70 Mio. EUR, gutachterlich ermittelt im Auftrag des Amtsgerichtes Frankfurt am Main. Das heisst die weclapp SE könnte "optisch günstige" aktien emittieren, insgesamz gäbe es maximal 70.000.000 Stück. Und die 3U Holding AG handelte am vorletzten Freitag, 6.12.2019, (Vorstellung der SUPERCHANCEN) bei Handelsschluss auf Xetra bei 1,72 EUR, eine Kapitalisierung der auf drei Säulen ruhenden Gesellschaft von rund 60 Mio. EUR (13.12.2019: 1,74 EUR/ 61 Mio. EUR). Jetzt wäre die Frage wie hoch der Wert der weclapp SE an der Börse wäre - die 70% Beteiligung de 3U Holding AG. Dazu kommen die beiden anderen Standbeine der 3U: Bisher keine Cash Cow aber perspektivische Beteiligungen sind selfio und weclapp, die Windenergieanlagen bringen Geld, Immobilienverkäufe liefern seit Jahren Liquidität für die Zukunftsgeschäfte.

Die 3U Holding AG hat auf dem Deutschen Eigenkapitalforum für Furore gesorgt. Die "Story" der 70% Tochter weclapp, ein Anbieter der mit KI eine cloudbasierte Plattform anbietet, die explosionsartige Wachstumsraten aufweist. Natürlich auf kleiner Basis, aber es geht um einen erst zu definierenden Markt auf dem weclapp einer der Ersten - und nach eigener Aussage führender Anbieter ist. Dieser Businesscase der 3U Holding AG lässt die Verantwortlichen auf dem Deutschen Eigenkapitalforum selbsbewust verkünden, hier den nächsten Börsengang vorstellen zu können. Weclapp muss - und hier kann man der 3U in der Argumentation folgen - in der aktuellen Situation entweder mitgestalten und vorne dran bleiben, um später "richtig Geld verdienen zu können" oder wird trotz derzeitigem technischen Vorsprung wegen Geldmangel nicht weiter vorne mitspielen können. Heisst für die 3U Holding AG, dass man zukünftig zwar weniger als 70% an der weclapp halten wird, aber - im Erfolgsfalle - eine wesentlich höher zu bilanzierende Beteiligung besitzt. Sobald die weclapp börsennotiert ist/wäre gibt es einen "Börsenwert", der zu Grunde gelegt werden muss. hohes Potential auch für 3U, natürlich wenn es klappt.

3U Holding AG handelt aktuell (06.02.2020 / 09.29) auf Xetra bei 1,62 EUR (Vorstellung am 06.12.19 bei einem Kurs von 1,72 EUR)

Wallstreet:online...

... scheint aktuell mit dem Smartbroker ein Mittel gefunden zu haben weite Kreise anzusprechen und ein ergänzendes Produkt, passend zum Gesamtpaket, für ihre Finanzseiten gefunden zu haben. Könnte zu regelmäßigen, werbeunabhängigen Geldflüssen führen, wäre ein weiteres Argument für den in den letzten Monaten sowieso schon extrem schnell gewachsenen "Finanzcommunity"-Konzern. Im Stammgeschäft wurde gewaltig aufgedreht. Man überschlug sich förmlich mit Übernahmenachrichten: finanznachrichten.de, ariva.smartinvestror und börsennews kamen zur w:o-Gruppe hinzu. Im Bereich der Finanzmedien/Börseninformationsdienste geht wenig an Wallstreet:online mehr in Deutschland vorbei. Den Nukleus der Entwicklung die w:o-Seite nicht zu vergessen, hat man eine gute Ausgangsbasis um im nächsten Jahr mit einem neuen Dienstleistungsangebot möglicherweise in neue Regionen vorzustoßen. W:o erhält gegen Werbeeinblendungen im Gegenwert von 4 Mio. EUR eine Beteiligung an den Einnahmen der wallstreet:online capital AG aus den neuen Online-Discount-Konten, die gerüchteweise sich an dem neuaufgekommenen amerikanischen "Null-Gebühren-Modell" orientieren sollen. Wenn das Angebot in diese Richtung gehen sollte in Verbindung mit der Werbemacht der w.o-Finanzseiten können sich einige Wettbewerber warm anziehen. flatex stand bisher als günstiger Onlinebroker relativ ungefährdet in erster Reihe und liebäugelte ja auch mit günstigen Gebührenmodellen, die beereits in den Niederlanden zum Markteintritt genutzt wurden. Es kann nächstes Jahr spannend werden und möglicherweise stößt w:o hier in neue Regionen vor.

Wallstreet:online AG handelt aktuell (06.02.2020 / 09.29) auf Tradegate bei 49,90 EUR (Vorstellung am 06.12.19 bei einem Kurs von 45,40 EUR)

Vectron Systems und die Kassenrichtlinie

Vectron überraschte Anfang der Woche mit einer Kapitalerhöhung von 10% des Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechtes für 15,10 EUR - schnell platziert - und jetzt sollte eigentlich mit dem neuen Geld alles passen für die digitale Revolution des westfälischen Unternehmens. Die Ziel sind ehrgeizig und jetzt gibt es auch keine Liquiditätsausreden mehr, also es gilt dieses Jahr: Top oder etwas weniger Top, falls "nur" die Kassensysteme verkauft werden und das digitale Angebot scheitern sollte, oder vielleicht Flop? Spannend bleibt es. Wir hatten diesbezüglich Ende letzten Jahres beim CEO nachgefragt,

Ein ehrgeiziges Umsatzziel von 50 Mio EUR für den Deutschen Markt in 2020, kommend von durchschnittlich 20-25 Mio Jahresumsatz im Deutschen Markt: Die verpflichtende Einführung "manipulationssicherer und dokumentierender" Kassensysteme soll einen Umsatzschub und gleichzeitig eine Änderung des Geschäftsmodells bringen. Vectron konnte in einer ähnlichen regulatorischen Umstellung in Österreich 2014-2016 eine Vervierfachung des Umsatzes erreichen. Und "Alle Kassen müssen umgestellt werden" und der Marketshare der Vectron ist rund 25%. Wären rein rechnerisch rund 80 Mio. Umsatzziel in 2020, Vectron hat sich für möglicherweise konservative 50 Mio. EUR entschieden.

Weiter: In 2022 will man 50% durch wiederkeherende Umsätze aus dem Digitalisierungspaketen erzielen, bisher gegen Null tendierend: Kostenloses Kassensystem plus "zwangsweise" Verwendung in einem integrierten System von Payment, Bestellservice, Reservierungsservice, Gutscheinprogramm und Loylitylösung - Vereinfachung für den Gastronom, der vorher mit diversen Tablets plus Kasse plus ... arbeiten musste und das zu einem insgesamt günstigeren Preis, als bei den Einzellösungen. Hier sollte eine Marktnische bedient werden können. Die Quantität und Qualität dieser neuen "Umsatzkategorie" hat man mit 200 prinzipiell "kostenlosen" Systemen über ein neues Vertriebsteam an den Gastronomen gebracht und so wichtige Erfahrungen bzgl. Installation, Verkaufsargumentation usw. sammeln können. UND die Ertragserwartungen über den Zeitraum verifiziert. Zukunftsfeld Digitalisierung klappt oder wie Herr Stümmler betonte "Wir haben aus früheren Fehlern gelernt" und erst mal in kleinem Umfang die notwendige Bestätigung gesucht und gefunden. Jetzt muss Vectron noch zeigen, wie man diese zusätzlichen Systeme am Markt platzieren wird - 2020 ist das Jahr der Entscheidung,

Der Aktienkurs litt natürlich unter der Kapitalerhöhung, so dass die Vectron Systems aktuell (06.02.2020 / 09.41) auf Xetra bei 16,20 EUR handelt(Vorstellung am 06.12.19 bei einem Kurs von 17,10 EUR)

