SmallRig realisiert ultraleichtes Kompendium

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Heute wird das ultraleichte Kompendium von SmallRig offiziell eingeführt, das dafür konzipiert ist, Blendungsstörungen zu vermeiden, das Motiv mit bester Schärfe einzufangen und das Objektiv bei Aufnahmen im Freien zu schützen.Ultraleichtes Kompendium von SmallRigDer obere Flügel besteht aus ultraleichter Kohlefaser und das Nettogewicht des Kompendiums beträgt nur 295 g.Vielfältig kompatibelDas Kompendium ist darauf ausgelegt, das Eintreten von Streulicht oder unerwünschtem Licht in die Linse zu verhindern. Es kann für Linsen mit einem Durchmesser von bis zu 114 mm verwendet werden und außerdem unterschiedliche Spiegelreflex- und Filmobjektiven angepasst werden, indem die Objektivadapterringe von 67mm-114mm, 72mm-114mm, 77mm-114mm oder 82mm-114mm ausgetauscht werden. Das Kompendium kann zwei 3,4 x 4"- oder 4 x 5,65"-Filter gleichzeitig aufnehmen und verfügt über unabhängige Steckplätze, um die Filter stabiler zu befestigen.Ausgereiftes DesignFilmemacher können die Filter leicht von der Seite herausziehen, ohne beim Herausnehmen der oberen Rändelschraube Fingerabdrücke auf dem Glas zu hinterlassen. Die Extinktionsbehandlung innerhalb des Hauptrahmens kann Reflexionen wirksam verhindern. Der obere Flügel aus Kohlefaser lässt sich anpassen, um die in die Linse eintretende Lichtmenge zu regulieren und kann außerdem zum Schutz der Linse nach innen geklappt werden.Zahlreiche MontagemöglichkeitenDer Hauptrahmen ist darauf ausgelegt, die Möglichkeiten des Filmens insgesamt auszubauen und vollständige Montagelösungen zu ermöglichen und verfügt dazu über mehrere 1/4"-20-Gewindelöcher. Durch die 1/4"-20-Schraubenöffnung an der Unterseite des Hauptrahmens kann die 15 mm-Stangenhalterung montiert werden.SmallRig 15 mm-LWS-Stativstange für das KompendiumDie SmallRig 15 mm-LWS-Stativstange für das Kompendium bietet festen Halt für das Kameraobjektiv und verfügt über halboffene Stangenklemmen, mit denen die Stangen direkt in das 15 mm-LWS-Stangensystem eingeführt werden können, ohne dass anderes Zubehör abgenommen werden muss. Die 15 mm-LWS-Linsenunterstützung kann vertikal um 30 mm und horizontal um 6 mm angepasst und so mit verschiedenen Objektiven verwendet werden.SmallRig 95 - 114 mm-Adapterring mit GewindeDer Ring ist für Linsen mit einem Filtergewinde von 95 mm bis 114 mm Durchmesser im Kompendium konzipiert und wird über das Gewinde fest an der Vorderseite der Linse angebracht.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1328300/SmallRig_Lightweight_Matte_Box.jpgPressekontakt:Joy Liu+86-15502187487liujingyi@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell