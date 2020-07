SmallRig kündigt Master Kit für Sony Alpha 7S III an

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Dieser Juli scheint zu einem großen Monat für die meisten Filmemacher und Fotografen zu werden. Nur drei Wochen nach der Einführung der Canon R5/R6 stellte Sony die lang erwartete Kamera Alpha 7S III vor. Zeitgleich kündigte der Kamerazubehör-Spezialist SmallRig mit erstaunlicher Schnelligkeit das Master Kit für Nutzer der Alpha 7S III an.Eine Stärke der Kamera ist die Videoaufzeichnung. Mit dem verbesserten 12-Megapixel-Sensor ist die Alpha 7S III in der Lage, 4K-Videos mit bis zu 120 fps aufzunehmen und dabei eine außergewöhnliche Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen. Darüber hinaus sollte die Aufnahmekapazität bei einer Stunde ohne Überhitzung liegen, was ihr einen möglichen Vorteil gegenüber den meisten Kameras verschafft, die bei 4K-Aufnahmen auf 30 Minuten begrenzt sind.Zur Optimierung des Aufnahmeerlebnisses, insbesondere für längere Aufnahmezeiten mit der Alpha 7S III, hat SmallRig das Master Kit entwickelt. Dieses umfasst einen formschlüssigen Vollkäfig, eine NATO-Schiene, einen obenliegenden NATO-Griff sowie einen Kabelhalter und wird ab August 2020 erhältlich sein.- Käfig für Sony Alpha 7S III: Die Kamera kann über eine 1/4"-Schraube an der Unterseite und eine M2,5-Schraube an der Seite fest mit dem Käfig verbunden werden. Mit mehreren 1/4" und 3/8"-Gewindebohrungen, einer seitlich eingebauten NATO-Schiene und einem Zubehörschuh ermöglicht der Käfig verschiedene Montageoptionen unter verschiedenen Aufnahmeszenarien. - Obenliegender NATO-Griff: Der mit einer NATO-Schiene an der Oberseite des Käfigs befestigte Griff kann Aufnahmen in niedriger Höhe erheblich erleichtern und schnell abgenommen werden. - HDMI-Kabelhalter: Der Halter wurde entwickelt, um das HDMI-Kabel zu sichern und Kabelzug oder versehentliche Kabeltrennungen zu verhindern. Er wird mit einer unverlierbaren 1/4"-Schraube und zwei Verdrehsicherungsstiften am Käfig befestigt und hält das HDMI-Kabel mit einer Rändelschraube.SmallRig möchte das gesamte Ökosystem für Filmemacher und Content-Ersteller abdecken und freut sich stets über Feedback zur Kameranutzung. Weitere Produkte und Details finden Sie auf der Website: https://www.smallrig.com/smallrig-sony-alpha-7s-iii-mater-kit-3009.htmlInformationen zu SmallRigSmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovativer Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehörteile für alle Arten von Kameras entwickelt und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich über mehr als 150 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit unterstützt werden.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1221146/SmallRig_Alpha_7S.jpgPressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 15502187487Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145936/4665370OTS: SmallRigOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell