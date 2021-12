SmallRig Weihnachtsgeschenkideen für Content Creators, YouTuber, Vlogger und Livestreamer

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -In dieser Weihnachtszeit freut sich SmallRig, eine Liste von Geschenken für Content Creators in verschiedenen Bereichen vorzuschlagen, darunter Kamera- und Handy-Videomacher, Vlogger und Livestreamer. Ob sie nun das richtige Geschenk für sich selbst oder für ihre Freunde suchen, diese Geschenkideen können hilfreich sein.Empfehlungen für Kameraleute:- Mini Matte Box fasst mehrere rechteckige Filter im Format 4 x 5,65" und einen aufschraubbaren Rundfilter gleichzeitig. So können die Benutzer das Licht kreativ steuern und den Filtereffekt für einzigartige Videos mit einem kinematischen Look anpassen.- mini Follow Focus verfügt über einen großen Fokusknopf, der eine flüssige Dämpfung für eine präzise Fokussteuerung bietet. Mit einstellbaren A/B-Anschlägen, die es dem Benutzer ermöglichen, zwei Entfernungen für eine schnelle und wiederholbare Scharfstellung einzustellen.- RM75 RGB Magnetic Smart LED Light bietet eine App-gestützte Fernsteuerung von bis zu 50 Leuchten. Sie können Farbe, Intensität, Sättigung und Spezialeffekte ganz einfach steuern. Der magnetische, robuste Metallrahmen ermöglicht die schnelle Montage auf Metalloberflächen oder den Anschluss mehrerer Leuchten für eine höhere Leistung.Empfehlungen für mobile Videomacher:- Die mobilen Videokäfige für die iPhone 13 Pro/Pro Max Serie verfügen über mehrere Befestigungspunkte zur Anbringung von Zubehör wie Mikrofonen, LED-Leuchten, Griffen und Stativen und bringen das mobile Filmen auf die nächste Stufe!- simorr Vigor VK-30 Vlog Kit ist perfekt für die Erstellung von Inhalten unterwegs. Das Kit besteht aus einem tragbaren Vlog-Stativ/Selfie-Stick, einem Standard-Handy-Clip und einer Vibe P96 LED-Videolampe, wodurch es kompakt und tragbar ist. Erhältlich in schwarzer Grundfarbe oder in einer weißen Sonderausführung mit Gehäuse.Empfehlung für Livestreamer/Vlogger:- simorr Wave U1 USB Condenser Microphone ist eine gute Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem exzellenten Mikrofon mit hervorragender Audioaufnahme bei geringen Hintergrundgeräuschen sind. Das Wave U1 USB Condenser Microphone ist mit einem 3-in-1-Smart-Chip und Hintergrundgeräuschfiltern ausgestattet und bietet eine außergewöhnliche Audio- und Sprachwiedergabe für ein hervorragendes Aufnahme- und Sendeerlebnis.Weitere Geschenkideen und Angebote für Weihnachten auf SmallRig.com (https://www.smallrig.com/?afmc=2w4) und im SmallRig Amazon Shop (https://www.amazon.com/smallrig?maas=maas_adg_6860992B5F6A7D30FBB6CA84E7A421BE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas).Informationen zu SmallRigDas 2012 gegründete Unternehmen SmallRig entwickelt und baut komplette Zubehörausstattungen für Content Creators, die Kameras, Gimbals und Mobiltelefone verwenden. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem User Co-design (UCD)-Modus und dem DreamRig-Programm in der Branche, um gemeinsam mit globalen Entwicklern zu gestalten und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708052/2.jpgPressekontakt:Liyuan Wei,+86-14715597267Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell