SmallRig-SSD-Halterung für LaCie-Rugged-SSD: den Workflow der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K vereinfachen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Kamerazubehör-Spezialist SmallRig arbeitete mit LaCie zusammen, um eine nahtlose externe Aufnahmelösung für die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K anzubieten. SmallRig entwickelte somit die beste SSD-Halterung für Filmschaffende, die es ermöglicht, ein SSD-Laufwerk perfekt an der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K anzubringen.Ein Hindernis, welches Nutzerinnen und Nutzer der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K derzeit zu überwinden versuchen, besteht darin, wie schnell der Kamera der Speicherplatz ausgeht. Eine 256G-Cfast-Karte kann gerade einmal 20 Minuten Material aufzeichnen. Bei kommerziellen Dreharbeiten verbraucht die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K 700 G Speicherplatz pro Tag, was möglicherweise nicht ausreicht, selbst wenn Filmschaffende mehrere T-SSD verwenden.Das häufige Wechseln der Karten unterbricht die Dreharbeiten, wodurch zudem unnötige Zusatzkosten entstehen können. Hinzu kommt, dass spezialisierte Speicherkarten nicht gerade günstig sind. Zusätzliche Aufnahmeoptionen außerhalb des integrierten Kartensteckplatzes der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K, wie das Aufzeichnen auf ein externes SSD-Laufwerk, wären effizienter, da der Preis pro SSD-Gb günstiger ist und somit gleichzeitig längere Drehzeiten möglich sind.Nutzerinnen und Nutzer weltweit vertrauen LaCie als Experte für Speichermedien. Das Rugged-SSD des Herstellers ist bekannt für schnelle Bearbeitung, Back-Ups, Übertragung sowie das Speichern großer, hochauflösender Quelldateien, Bilder und Videos. Zurück im Büro können Filmschaffende Material sogar direkt auf dem SSD-Laufwerk bearbeiten.Die von SmallRig entworfene SSD-Halterung wird mithilfe von zwei unverlierbaren 1/4-Zoll-20-Schrauben am Kamerakäfig befestigt, und sowohl das SSD als auch das USB-C-Verbindungskabel werden mit einer einrastenden Flügelschraube gesichert. Der versetzte Aufsatz der Befestigung links oben auf dem Käfig hilft dabei, Beeinträchtigungen durch einen zusätzlich angebrachten Ober- oder Seitengriff oder ein weiteres Zubehörteil zu vermeiden. Diesmal haben SmallRig und LaCie das Ziel, gemeinsam die Aufzeichnungskapazität und Dreheffizienz der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K soweit wie möglich zu steigern.Sehen Sie sich die SSD-Halterung von SmallRig auf der Webseite an: https://www.smallrig.com/smallrig-mount-for-lacie-rugged-ssd-2814.htmlIm Lieferumfang enthalten sind: 1 x SSD-Halterung 1 x Inbusschlüssel Material(ien): LeichtmetallInformationen zu SmallRigWir von SmallRig fertigen außergewöhnliche und individuelle Produkte zu vernünftigen Preisen, die zu 100 % von Filmschaffenden für andere Filmschaffende entwickelt werden. Unser Produktsortiment deckt alles von Kompaktlösungen im Taschenformat und Kamerakäfigen bis zu Schulterauflagen ab.Informationen zu LaCieLaCie, die Premiummarke von Seagate Technology, entwirft Weltklasse-Speicherlösungen für Fotografen, Videografen, Audio-Profis und andere Power-User.Pressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86-15502187487Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1198930/SmallRig.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145936/4640848OTS: SmallRigOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell