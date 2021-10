Die SmallRig Mobile Videokäfige für das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max wurden entwickelt, um Filmemachern zu helfen, das Beste aus dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max herauszuholen, um unglaubliche, filmische Videos zu erstellen.

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 25. Oktober kündigte SmallRig spezielle mobile Videokäfige für die iPhone 13 Pro Serie (https://www.smallrig.com/pre-orders/?afmc=3ks) an, die eine Reihe großartiger Funktionen vereinen, um iPhone-Filmemachern eine bessere Erfahrung beim Drehen im Kinomodus zu ermöglichen."Das Ziel der SmallRig Mobile Videokäfige für die iPhone 13 Pro Serie (https://www.smallrig.com/pre-orders/?afmc=3ks) ist es, die kinematischen Eigenschaften des iPhone 13 Pro und Pro Max zu maximieren und gleichzeitig seine Highlights zu erhalten", sagte John Jiang, CMO von SmallRig und fügte hinzu: "Und so haben wir es geschafft: Unsere Käfige haben die Ultra-Weitwinkel-Objektive und den LiDAR-Scanner des iPhone Pro vollständig integriert. Sie können alle Tasten und Anschlüsse ohne Einschränkung nutzen. Darüber hinaus können Sie mehrere Zubehörteile wie Handgriffe oder Stative anbringen, um reibungslose Kamerabewegungen zu ermöglichen und unglaubliche Videos zu drehen."SmallRig Mobile Videokäfige für iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max (https://www.smallrig.com/pre-orders/?afmc=3ks)- Alle Tasten und Anschlüsse des iPhone bleiben zugänglich. Ermöglicht die Verwendung eines LiDAR-Sensors, eines Ultraweitwinkelobjektivs und kabelloses Laden;- Ermöglicht das Anbringen von Objektiven mit M-Mount- oder 17-mm-Gewinde und einer austauschbaren rückwärtigen Abdeckung, die Ihnen mehr fotografische Möglichkeiten bietet;- Mehrere Befestigungspunkte für externes Zubehör wie Mikrofone, LED-Leuchten, Griffe und Stative;- Unterstützt horizontale und vertikale Aufnahmen, perfekt für professionelle Videografie, Live-Streaming und Vlogging;- Schnelle und einfache Installation: mit Schnellverriegelung und einem Schlüssel für die Montage und Demontage;- Spezieller Schutz: mit eingebauten Polstern für Stoßdämpfung und Kratzfestigkeit.Preis & VerfügbarkeitSmallRig Mobile Videokäfig für iPhone 13 Pro (https://www.smallrig.com/smallrig-mobile-video-cage-for-iphone-13-pro-3562.html?afmc=3jz) ID: 3562 (UVP-Preis: 39,90 USD)SmallRig Mobiler Videokäfig für iPhone 13 Pro Max (https://www.smallrig.com/smallrig-mobile-video-cage-for-iphone-13-pro-max-3561.html?afmc=3k0) ID: 3561 (UVP-Preis: 42.90 USD)Beide sind ab dem 25. Oktober 2021 weltweit erhältlichInformationen zu SmallRigSmallRig wurde im Jahr 2012 gegründet und entwickelt komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör ist weit verbreitet in den Bereichen Live-Übertragung, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen, die von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt werden. SmallRig leistete Pionierarbeit mit dem User Co-design (UCD)-Modus und dem DreamRig-Programm in der Branche, um gemeinsam mit globalen Entwicklern zu gestalten und ihren großen Traum zu verwirklichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1671496/image1.jpgOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell