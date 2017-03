Smaato führt Self-Service-Feature Inventory Discovery ein: Mobile Advertiser erhalten bislang ungekannte Einsicht in Smaatos Publisher Inventar

Hamburg / San Francisco, Kalif. (ots) - Durch das branchenweiterste Feature dieser Art haben Demand-Partner die Möglichkeit, neuesmobiles Inventar mit granularen Targeting-Tools zu entdecken und sodas gewünschte Publikum zu erreichen.Smaato hat in dieser Woche das erste Inventory-Discovery-Featureder mobilen Werbebranche eingeführt und verschafft mobilenWerbetreibenden damit ganz neue Entdeckungs- undTargeting-Möglichkeiten für mobiles Werbeinventar auf derSmaato-Plattform. Was einst in einem manuellen Prozess bewerkstelligtwerden musste, funktioniert nun automatisiert. Die über 450Demand-Partner der globalen Real-Time-Monetarisierungs-Plattformverfügen so über ein höheres Maß an Kontrolle und profitieren voneiner dramatischen Steigerung in Sachen Inventar undEngagement-Potenzial.Das neue Inventory-Discovery-Feature der Smaato Demand Platform(SDX) automatisiert den Prozess der Identifizierung von mobilemInventar mit einem Self-Service-Interface, durch das der Käufer dieKontrolle erlangt. Inventory Discovery bietet eine granulareSelf-Service-Kontrolle, durch die programmatische Käufer ihre mobilenWerbeausgaben so gezielt und effizient wie möglich einsetzen können."Wir freuen uns, das Inventory-Discovery-Feature für SDXvorzustellen. Unsere Demand-Partner erhalten dadurch einen neuenMehrwert und können für ihre Kampagnen neues Publisher-Inventarnahtlos identifizieren und ausrichten", so Ragnar Kruse, CEO undMitgründer von Smaato. "Durch die Verbesserung unserer Plattformverfügen unsere Demand-Partner über ein höheres Maß an Kontrolle.Smaato schließt so die Lücke zwischen der Demand- und derSupply-Seite immer weiter, wodurch unser Gesamtangebot robuster undskalierbarer wird."Neben der erheblichen Vereinfachung der Suche nach neuem mobilenInventar bietet das Interface auch Möglichkeiten zum granularenTargeting, wodurch das für bestimmte Kampagnen und Ziele relevantemobile Inventar besser identifiziert werden kann. Dieses kann nachZeit, Queries Per Second (QPS), Geografie, Ad-Format, Betriebssystem,Gerätetyp und weiteren Kriterien gefiltert werden. Sobald relevantesInventar gefunden wurde, können mobile Werbetreibende mit nur einemKlick ein SDX-Line-Item kreieren und sofort Bid-Requests erhalten.Faktisch finden sie so auf Anhieb genau das gewünschte Zielpublikum,ohne dabei durch manuelles Sourcing neuer relevanter Publisher Zeitzu verschwenden.Der Launch von Inventory Discovery folgt auf die Einführung vonSDX, das Käufern die Möglichkeit verschaffte, ihren mobilenAdvertising-Traffic mit einem stabilen Paket an Targeting-Tools zuoptimieren. Seit ihrer Einführung im Juli konnte die SDX-Plattformein signifikantes Wachstum verzeichnen. 100 Prozent von SmaatosDemand-Partnern nutzen mittlerweile diese Targeting-Tools, um ihreKampagnen zu optimieren und Streuverluste zu reduzieren.Für weitere Informationen über Smaato SDX und das neueInventory-Discovery-Feature besuchen Sie bitte: http://ots.de/pFJ53Über SmaatoSmaato ist die globale Real-Time Advertising Platform für mobilePublisher und App-Entwickler. Smaato betreibt die weltgrößteunabhängige Mobile Ad Exchange und leistet seit 2005 Pionierarbeitmit innovativen Mobile-First-Lösungen für Publisher. SmaatosPlattform erreicht monatlich weltweit über eine Milliarde uniquemobile Users durch mehr als 90.000 Apps und mobile Websites. Smaatoist ein 2005 von einem erfahrenen internationalen Managementteamgegründetes und privat geführtes Unternehmen mit internationalemHauptsitz im kalifornischen San Francisco und ist nun Teil derSpearhead Integrated Marketing Communications Group. Smaato ist miteiner europäischen Niederlassung in Hamburg sowie einer weiterenNiederlassung für den APAC-Raum in Singapur vertreten. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.smaato.com.Folgen Sie Smaato auch auf Twitter unter @Smaato sowie aufFacebook unter www.Facebook.com/Smaato.Pressekontakt:DACHPetra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Smaato, übermittelt durch news aktuell