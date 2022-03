Sloweniens Regierungschef rechnet nicht mit Chemiewaffen-Einsatz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Sloweniens Regierungschef Janez Jansa rechnet nicht damit, dass Russland in der Ukraine Chemiewaffen einsetzen wird. "Ich persönlich glaube nicht, dass das russische Militär selbst chemische oder biologische Waffen absichtlich für taktische Zwecke einsetzen wird", sagte Jansa am Donnerstag am Rande eines Nato-Sondergipfels zum Ukraine-Krieg in Brüssel. "Das wäre (...) sehr unklug und ein Schuss ins eigene Knie."

Man sei jedoch besorgt, dass die russischen Kräfte Chemie-Anlagen und ähnliche Einrichtungen beschössen. Das könne eine Katastrophe großen Ausmaßes auslösen. Es habe einen öffentlich bekannten Fall gegeben. Es sei jedoch noch unklar, ob das absichtlich war./wim/DP/mis