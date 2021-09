Slowenien gibt seine 2021 Michelin-Sterne bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -Der renommierte Restaurantführer gab die Auswahl der Restaurants bekannt, die in der neuesten Ausgabe des Jahres 2021 vertreten sind. Die Michelin-Inspektoren vergaben bei ihrer zweiten Bewertung in Slowenien einem Restaurant zwei Sterne und sechs slowenische Restaurants erhielten einen Stern. Das Restaurant Gostisce Gric reiht sich in die Liste der MICHELIN-Sterne-Restaurants ein. In der Kategorie Bib Gourmand sind sieben Restaurants vertreten, und 39 Restaurants wurden mit dem Michelin-Teller ausgezeichnet. Auch in der Kategorie Nachhaltigkeit wurde die slowenische Gastronomie ausgezeichnet: gleich sechs Restaurants erhielten den Michelin Green Star. In der zweiten Ausgabe des MICHELIN GUIDE SLOVENIA sind somit insgesamt 53 Restaurants vertreten.Die Würdigung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der slowenischen Gastronomie und die zusätzlichen Anstrengungen, die unternommen werden, um den Ruf der Exzellenz auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Der Michelin-Führer 2021 ist eine wichtige Auszeichnung, die dem slowenischen Tourismus förderlich sein wird.Mit den renommierten Sternen, dem Label "Slovenia Green Cuisine" und dem Titel "Europäische Region der Gastronomie 2021" wird Slowenien seinen Ruf als grünes, aktives und sicheres Reiseziel mit außergewöhnlich vielfältigen Erlebnissen weiter festigen. Heute bereits stellt die Gastronomie eine der häufigsten Motivationen für einen Besuch in- und ausländischer Gäste dar.Maja Pak (MSc.), Leiterin des slowenischen Tourismusverbandes (STB), fügt hinzu: "Ich bin stolz darauf, dass die Sterne aus Slowenien auch in diesem Jahr wieder auf der Weltkarte der Gastronomie leuchten und die Welt Zeuge des Engagements für hohe Qualität, Nachhaltigkeit, Einzigartigkeit, Kreativität und Innovation unserer Köche ist. Dem Gastgewerbe stehen schwierige Zeiten bevor, deshalb sind die diesjährigen Sterne, die Optimismus verbreiten und neue Perspektiven schaffen, umso wichtiger."Slowenien hat sich als eines der aufregendsten neuen kulinarischen Reiseziele in Europa etabliert. Die Mischung aus den vielfältigen Einflüssen des Landes und seinem Kulinarik-Ansatz "Vom Bauernhof-zum-Tisch", dem kürzlich eingeführten Zertifizierungsprogramm für grüne Küche und dem wachsenden Angebot an Restaurants mit Michelin-Sternen macht Slowenien zu einem unumgänglichen Partner auf der kulinarischen Weltbühne.Im Herzen Europas gelegen, hat Slowenien eine einzigartige Kulinarik-Szene. Die Kombination von vier geographisch sehr unterschiedlichen Gebieten - den Alpen, dem Mittelmeer, dem Karst und der Pannonischen Tiefebene - trägt zu den reichen und vielfältigen kulinarischen Angeboten im ganzen Land bei. Die Beziehung zwischen Köchen und lokalen Erzeugern ist besonders eng, und die Stadt fordert ihre Köche und Gastronomen immer wieder auf, lokale Produzenten einzubeziehen und frische Produkte aus dem Umland zu verwenden.Folgen Sie den Michelin-Sternen in Slowenien hier. PressemitteilungPressekontakt:Weltweiter Kontakt: press@slovenia.infoÖSTERREICH Zana MarijanLeiterin der Repräsentanz in ÖsterreichTel.: 43-1-7154-010slowenien.at@slovenia.infoDEUTSCHLAND und SCHWEIZRebeka Kumer BizjakLeiterin der Repräsentanz in DeutschlandTel.: 49-89-29-16-12-02slowenien.de@slovenia.infoITALIENAljosa OtaLeiter der Repräsentanz in ItalienTel.: +39 0229 51 11 87milano@slovenia.infoOriginal-Content von: Slovenian Tourist Board, übermittelt durch news aktuell