Slowakischer Ex-Regierungschef Fico vor Corona-Protest festgenommen

BRATISLAVA (dpa-AFX) - In der Slowakei ist der frühere Regierungschef Robert Fico am Donnerstagabend vor laufenden Kameras festgenommen worden. Der Chef der linkspopulistischen Oppositionspartei Richtung-Sozialdemokratie hatte zu einer Protestveranstaltung gegen die Corona-Politik der Regierung aufgerufen. Unmittelbar zuvor führten Polizisten den 57-Jährigen jedoch ab. Wegen der Corona-Pandemie gilt in der Slowakei seit 25. November ein landesweites Versammlungsverbot.

Fico argumentierte, der geplante Protest verstoße nicht gegen das Verbot, weil er vor allem in Form eines Autokonvois geplant sei. Die Polizei werde von der Regierung missbraucht, um die Meinungsfreiheit einzuschränken. "Die ganze Slowakei soll in Direktübertragung sehen, wie die Demokratie zerstört wird", sagte er. Dann stieg er in ein Polizeiauto ein, das ihn zur Vernehmung brachte./ct/DP/men