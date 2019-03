Sleepz AG: Hier schlummert Ärger

In der vergangenen Börsenwoche verzeichnete die Sleepz-Aktie große Kursverluste und rutschte von 0,93 Euro auf 0,56 Euro. Der Abverkauf am Freitag endete in einem Minus von -19,43%. Das im Prime Standard notierte Unternehmen ist auf den Bereich Schlafwelten fokussiert und agiert dort als E-Commerce Beteiligungsgruppe. Das schrumpfende Geschäft baut man nun mit Akquisitionen aus …