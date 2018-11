"Sleep Suit" von Ford zeigt: Müdigkeit kann so tödlich sein wie Trunkenheit

Köln (ots) -- Mittels eines speziellen "Sleep Suits" verdeutlicht Ford dieGefahren von Müdigkeit beim Autofahren - einem relevanten Faktor beibis zu 20 Prozent aller Verkehrsunfälle- Forschung vergleicht die Beeinträchtigung durch schläfrigesFahren mit Trunkenheit. "Sleep Suit"-Brille simuliertmüdigkeitsbedingte Sichtstörung- Ford lädt junge Fahrer ein, die Müdigkeits-Simulation imRahmen des kostenlosen "Vorfahrt für Deine Zukunft"- Fahrertrainingsmit eigenen Sinnen zu erlebenGemeinsam mit dem Meyer-Hentschel Institut hat Ford einen "Sleep Suit" genanntenMüdigkeitsanzug entwickelt. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie derEuropäischen Kommission ist Müdigkeit bei bis zu einem Fünftel allerVerkehrsunfälle ein relevanter Faktor*. Nach Ansicht von Experten derUS-amerikanischen Sleepfoundation kann das Wachbleiben über einen Zeitraum vonmehr als 18 Stunden die Fahrtauglichkeit sogar in einem Maße beeinträchtigen,das mit dem Überschreiten der Toleranzgrenze für Alkohol vergleichbar ist**.Der Anzug besteht unter anderem aus einer speziellen Schutzbrille, dieMikroschlaf simuliert; dabei handelt es sich um eine unkontrollierbare Reaktionauf fortgeschrittene Müdigkeit. Mikroschlaf kann dazu führen, dass Autofahrerwährend der Fahrt für 10 Sekunden oder länger die Augen schließen und dabei übereine Strecke von Hunderten von Metern quasi blind und nicht konzentrationsfähigsind. Möglicherweise haben sie anschließend nicht mal eine Erinnerung an diesesgefährliche Kurzereignis.Mit einer Smartphone-App verbunden kann die Brille so eingestellt werden, dassder Fahrer für zunächst eine halbe Sekunde lang effektiv nichts vor sich sieht,gefolgt von immer längeren Zeiträumen bis zu 10 Sekunden. Zusammen mit einerspeziell entwickelten Kappe sowie einer Weste, Arm- und Fußgelenkbändern miteinem Gesamtgewicht von mehr als 18 Kilogramm wird ein körperlich spürbarerEffekt erzeugt, der mit dem Zustand der Übermüdung vergleichbar ist. In den USAwerden übrigens die meisten Müdigkeits-Unfälle von unter 25-Jährigen verursacht.Weil Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Jugendlichen sind,integriert der Automobilhersteller diesen Simulationsanzug ab nächstem Jahr indas kostenlose Fahrsicherheitstraining "Vorfahrt für Deine Zukunft", einerInitiative für junge Autofahrer im Alter von 17 bis 24 Jahren. Das Video zum"Sleep Suit" finden Sie hier: https://youtu.be/yViOeBLgyPI"Wenn Sie übermüdet hinter dem Steuer sitzen, riskieren Sie, wie ein Zombie zufahren. Dann sind Sie eine Gefahr für sich selbst, Ihre Passagiere und sonstigeVerkehrsteilnehmer", sagt Dr. Gundolf Meyer-Hentschel, CEO des Meyer-HentschelInstituts, der maßgeblich an der Entwicklung des Simulationsanzugs beteiligtwar. "Junge Erwachsene unterziehen sich sehr oft einem absichtlichenSchlafentzug. Sie zwingen sich, wach zu bleiben, um die Anforderungen vonStudium, Ausbildung oder Beruf mit ihrer Freizeit und ihrem Privatleben zuvereinen"."Wir waren entschlossen, das Bewusstsein für Übermüdung beim Autofahren zuschärfen, und dieser Anzug ist der perfekte Weg, dies zu demonstrieren", ergänztJim Graham, der für das Ford Fahrsicherheitsprogramm zuständige Manager. "VieleMenschen sind dankbar, wenn sich jemand freiwillig dazu entschließt, am Endeeines Abends als Fahrer zur Verfügung zu stehen. Aber bloß, weil diese Personkeinen Alkohol getrunken hat, heißt das noch lange nicht, dass sie auch sicherfahren kann, etwa nach einen langen und ereignisreichen Tag".Was sollten Sie also tun, wenn Sie denken, dass Sie möglicherweise zu müde zumAutofahren sind? Dr. Gundolf Meyer-Hentschel empfiehlt folgende Vorgehensweise:- Wenn Sie beim Autofahren starke Müdigkeit verspüren, solltenSie an der nächsten sicheren Möglichkeit rechts heranfahren- Trinken Sie ein koffeinhaltiges Getränk, und machen Sie für 20Minuten ein Nickerchen- Fahren Sie weiter, wenn Sie aus dem Pausenschlaf erwacht sind(wenn Sie sich nicht wieder frisch fühlen, sollten Sie vielleichtüber eine längere Pause nachdenken)*http://ots.de/xAWLmr**http://ots.de/o6EahCFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell