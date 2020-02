Slate Asset Management erwirbt ein Einkaufszentrum mit einem Lebensmittelanbieter als Primärmagnet in Nordirland

London (ots/PRNewswire) - Erste Investition in Nordirland signalisiert weitereExpansion in EuropaSlate Asset Management ("Slate"), eine führende alternativeVermögensverwaltungsplattform mit Schwerpunkt auf Immobilien undImmobilienanlagen, gab heute den Kauf von Abbey Retail Park, eines 20.250 m²großen Einkaufszentrums mit einem Lebensmittelanbieter als Primärmagnet inNewtownabbey, 6,5 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Belfast, Nordirland,durch ihre Tochtergesellschaft Slate Abbey Holdings L.P. zusammen mitbestehenden Teilhabern von Slate bekannt.Das Gelände mit Tesco als Primärmagnet hat eine gewichtete durchschnittlicheMietvertragslaufzeit von 12 Jahren und umfasst eine bebaute Fläche von 16.190m². Zu den weiteren Mietern gehören B&Q und Currys PC World. Verkäufer desObjekts war Hammerson."Dies ist eine bedeutende Transaktion, die den ersten europäischen Kauf vonSlate Asset Management außerhalb seiner deutschenLebensmittel-Immobilienstrategie darstellt", erklärte Brady Welch, einGründungsgesellschafter von Slate. "Die Akquisition von Abbey Retail Parkspiegelt unser wachsendes Interesse und unser Engagement für den Einsatzweiteren Kapitals auf dem gesamten Kontinent wider. Wir freuen uns darauf, inZukunft ähnlich attraktive Investitionsmöglichkeiten aufzutun."Seit Dezember 2016 hat Slate insgesamt 250 Immobilienkäufe in ganz Europa miteiner Bruttomietfläche von insgesamt über 450.000 m² abgeschlossen sowie Bürosin London, Dublin und Frankfurt eröffnet. Goodwin Procter war bei dieserTransaktion als Rechtsberater von Slate beteiligt.Informationen zu Slate Asset ManagementSlate Asset Management ist eine führende alternative Investmentplattform mitSchwerpunkt auf Immobilien und einem verwalteten Vermögen von mehr als 6 Mrd.Dollar. Slate ist ein werteorientiertes Unternehmen und in erheblichem UmfangSponsor aller seiner privaten und öffentlich gehandelten Anlagevehikel, die aufdie individuellen Anforderungen und Ziele seiner Investoren zugeschnitten sind.Der sorgfältige und selektive Investmentansatz des Unternehmens schafftlangfristige Werte, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung undüberdurchschnittliche Renditen. Slate wird von außergewöhnlichen Mitarbeiternsowie flexiblem Kapital unterstützt und hat die bewiesene Fähigkeit zurAnbahnung und Umsetzung einer großen Bandbreite von ausgezeichnetenInvestmentmöglichkeiten. Besuchen Sie slateam.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2728090-1&h=2744765243&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2728090-1%26h%3D4138221975%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.slateam.com%2F%26a%3Dslateam.com&a=slateam.com) für mehr Informationen.Für weitere InformationenInvestor Relations+1 416 644 4264ir@slateam.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1094041/Slate_Asset_Management_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141663/4529071OTS: Slate Asset ManagementOriginal-Content von: Slate Asset Management, übermittelt durch news aktuell