Slam Dunk: StubHub wird offizieller Ticketpartner der EuroLeague Basketball (FOTO)

Barcelona (ots) -EuroLeague Basketball und StubHub geben ihre neue Partnerschaftbekannt. Im Rahmen dieser wird StubHub offizieller Ticketpartner,Fan-Marktplatz und VIP-Ticketverkaufspartner der Turkish AirlinesEuroLeague Final Four.EuroLeague und StubHub sind eine Partnerschaft mit dem Zieleingegangen, die Nutzererfahrung für den Kauf von Tickets für dieTurkish Airlines EuroLeague Final Four zu verbessern, neuepotenzielle Kunden zu gewinnen und Fans auf der ganzen Welt übereinen offiziellen Fan-Marktplatz miteinander zu verbinden.Mit über 2,2 Millionen Zuschauern in der Saison 2017/18 und 16 derbesten Teams in Europa gilt die EuroLeague Basketball als eines derweltweit führenden Unternehmen in der Sport- undUnterhaltungsbranche. Als neuer offizieller Partner der EuroLeagueBasketball wird StubHub dank seines umfangreichen, internationalenGeschäftspartnernetzwerks eine wichtige Rolle in der Förderung desnachhaltigen Wachstums der Liga spielen.Rafael Ortiz, Director of Business Development & Partnerships beiStubHub International: "Wir sind stolz darauf, exklusiverTicketpartner und offizieller Fan-Marktplatz der Turkish AirlinesFinal Four sowie offizieller VIP-Ticketverkaufspartner der EuroLeagueBasketball zu werden. Basketball erfreut sich weltweit enormerBeliebtheit und immer mehr Fans reisen sogar ins Ausland, um ihreLieblingsteams live zu sehen. StubHub International freut sich sehr,Fans solch außergewöhnliche Erfahrungen zu ermöglichen. Dafürarbeiten wir mit Partnern wie Matchroom Boxing, Northampton Saintsund Everton FC sowie unseren US-amerikanischen Partnern wie denPhiladelphia 76ers und MLB zusammen. Das Team von StubHub Corporatehat zudem eine tolle Saison als offizieller Partner für Real MadridCorporate Hospitality begonnen. Eine spannende Zeit also fürStubHub-Kunden."Roser Queraltó, Chief Business Officer von Euroleague Basketball:"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit StubHub alsoffiziellen Ticketpartner. Das Team hat durch seine globalenPartnerschaften, sein enormes Engagement für Fans in aller Welt unterBeweis gestellt und wir freuen uns darüber, unseren Fans einenMarktplatz bieten zu können, über den sie sicher und zuverlässigTickets für die Turkish Airlines EuroLeague Final Four kaufen undverkaufen können."Die EuroLeague Final Four finden 2019 in Vitoria-Gasteiz inSpanien statt und der Beginn des Ticket-Verkaufs wird in Kürzebekannt gegeben.Über StubHubStubHub verfolgt ein ganz einfaches Ziel: Fans auf der ganzen Welttolle Live-Erlebnisse zu ermöglichen. Wir verbinden Fans mit ihrenLieblingsteams, -shows und -künstlern und inspirieren sie. Alsweltweit größter Ticket-Marktplatz bieten wir Fans die Möglichkeit,Tickets für über 10.000 Events zu kaufen und verkaufen - überall undjederzeit, auf dem Desktop oder auf einem Mobilgerät, u. a. überunsere StubHub-App für iPhone, iPad, Apple Watch und Android. Zuunseren Geschäftspartnern zählen MLB, NFL, NBA, Philadelphia 76ers,Matchroom Boxing, Everton FC, Northampton Saints, Xolos de Tijuana,Sónar Festival, der lateinamerikanische MC Residente, K-POP SuperstarXIA, Bilbao BBK Live. StubHub ist ein eBay-Unternehmen (NASDAQ:EBAY). Weitere Informationen finden Sie auf StubHub.de oder folgenSie @StubHub auf Twitter, Facebook und Instagram oderYouTube.com/StubHubÜber StubHub CorporateStubhub Corporate ist der Premium-B2B-Bereich von Stubhub. Wirarbeiten mit mehr als 2.000 führenden Reiseagenturen,Concierge-Diensten und Konzernen zusammen und geben ihnen dieMöglichkeit, ihren Kunden Live-Erlebnisse anzubieten. Wir sind aufGruppentickets, Eventlocations, Reisedienstleistungen,VIP-Erfahrungen und exklusiven VIP-Zugang zu den besten Sport-,Musik- und kulturellen Veranstaltungen der Welt spezialisiert. Zudembieten wir unseren Kunden exklusive, personalisierte B2B-Lösungen wieunserem Top-Buyers-Service und unserer branchenführendenCorporate-FanProtect-Garantie. Weitere Informationen finden Sie aufwww.stubhubcorporate.com.Über Euroleague BasketballEuroleague Basketball ist ein global führendes Unternehmen in derSport- und Unterhaltungsbranche. EB ist Teil und unter der Verwaltungeiniger der erfolgs- und traditionsreichsten Vereine der Welt. DasUnternehmen ist für zwei der besten Wettbewerbe im Herren-Basketball,die Turkish Airlines EuroLeague und den 7DAYS EuroCup, sowie das EBAdidas Next Generation Tournament, den hochkarätigstenJugendwettbewerb in diesem Sport, verantwortlich.Euroleague Basketball-Wettbewerbe machen mit Übertragungen in mehrals 210 Länder und Gebiete die Elite des europäischen Basketballs aufallen fünf Kontinenten verfügbar - und für das gesamte Sportpublikumganz allgemein über die OTT-Plattform EuroLeague TV. EB organisiertzudem eine Reihe von Community- und Schulungsprogrammen. Seinbahnbrechendes Corporate-Social-Responsibility-Programm One Teamumfasst 40 Vereine, die bereits erfolgreich das Leben von mehr als16.000 Teilnehmern verändern konnten. Im Rahmen seines SportsBusiness MBA werden angehende Sportmanagement-Fachkräfte ausgebildet.Pressekontakt StubHubRed ConsultancyStubhubteam@redconsultancy.comTel. : +44 20 7025 6483Pressekonktakt Euroleague Basketballmediacommunication@euroleague.netTel.: +34 933 278 427Original-Content von: StubHub, übermittelt durch news aktuell