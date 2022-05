Slalom erweitert seine globale Präsenz mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Deutschland

München (ots) -Das Beratungsunternehmen, das von seinen Kunden und Partnern für sein Fachwissen in den Bereichen Strategie, Technologie und Geschäftstransformation geschätzt wird, genießt auch den Ruf als bester ArbeitsplatzSlalom, ein globales Beratungsunternehmen mit Fokus auf Strategie, Technologie und Geschäftstransformation, hat heute die Eröffnung eines Standorts in Deutschland angekündigt.Slalom verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung und Betreuung von Unternehmen u. a. in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Medien und Kommunikation, Technologie, Fertigung und Finanzdienstleistungen und ist damit ein hervorragender Partner für deutsche Unternehmen, die ihre Visionen verwirklichen wollen."Wir gehen unser Wachstum auf eine für Slalom typische Art und Weise an, geleitet von unseren Werten und einer konsequenten Kundenorientierung", so John Tobin, Slalom-Mitbegründer und Executive Vice President, EMEA & APAC. "Unsere Partner und Kunden haben uns gebeten, sie auf den Märkten in aller Welt zu begleiten. Wir freuen uns darauf, unsere globale Präsenz zu erweitern, weil wir Menschen und Unternehmen helfen möchten, größer zu träumen, schneller voranzukommen und eine bessere Zukunft für alle zu schaffen."Slalom genießt auch in Deutschland den Ruf eines "besten Arbeitsplatzes"; für die Unternehmenskultur wurden zahlreiche Auszeichnungen vergeben, die auf dem Feedback derjenigen beruhen, die das Unternehmen am besten kennen - seine Mitarbeiter. "Wir streben danach, dass jedes Teammitglied seine Arbeit und sein Leben liebt - und ermutigt wird, sein authentisches Selbst in unser integratives, flexibles Umfeld einzubringen", fügt Heather Sneddon, Interimschefin für Deutschland, hinzu.Slalom arbeitet bereits mit namhaften Unternehmen in Deutschland zusammen und rechnet damit, bis zum Ende des Jahres bis zu 75 Mitarbeiter einzustellen, um die Transformationsinitiativen der Kunden zu unterstützen, einschließlich der Entwicklung neuer digitaler Produkte, die moderne und agile Arbeitsmethoden nutzen. Slalom Deutschland wird Kunden im ganzen Land betreuen, wobei das Büro heute in München eröffnet wurde und schnell auf andere Standorte wie Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Berlin ausgeweitet wird.Slalom pflegt starke Partnerschaften mit über 400 führenden Technologieanbietern, darunter Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Salesforce und Tableau, sowie mit regionalen Innovationszentren. Slalom wurde vom Fortune Magazine, Glassdoor, Forbes Magazine, Human Rights Campaign und vielen anderen als eines der besten Unternehmen ausgezeichnet.Mit der Expansion nach Deutschland hat Slalom nun Niederlassungen in sechs Ländern, darunter Australien, Kanada, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.Mehr erfahren über Slalom Germany (https://www.slalom.com/de-de).Über SlalomSlalom ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Strategie, Technologie und Geschäftstransformation. In 43 Märkten auf der ganzen Welt haben die Slalom-Teams die Autonomie, schnell zu handeln und das Richtige zu tun. Sie werden durch regionale Innovationszentren, eine globale Kultur der Zusammenarbeit und Partnerschaften mit den weltweit führenden Technologieanbietern unterstützt. Slalom wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Seattle und ist organisch auf über 12.500 Mitarbeiter gewachsen. Slalom wurde sieben Jahre in Folge von Fortune zu einem der 100 besten Arbeitgeber ernannt und wird regelmäßig von seinen Mitarbeitern als bester Arbeitsplatz bewertet.Pressekontakt:Pressebüro mc GroupWassergasse 310179 BerlinTel.: +49 30 65 000 384presse@mcgroup.compress@slalom.comOriginal-Content von: Slalom Germany, übermittelt durch news aktuell