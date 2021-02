SlackTechnologies Aktie: Slacks wachsender Wettbewerb zwischen Heimarbeit und Arbeit löst DAS aus!

Eine CIO-Umfrage deutet darauf hin, dass Slack Technologies Inc (NYSE:WORK) in einer sich verschärfenden Wettbewerbssituation eine schwächere Position hat, wobei die Teams der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) und Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM) laut Morgan Stanley Anteile gewinnen. Keith Weiss stufte Slack Technologies bei einem unveränderten Kursziel von 27 Dollar von Equal-Weight auf Underweight zurück. Eine steigende Nachfrage nach Kollaborationstools in der Heimarbeitsumgebung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung