"Sløborn": Free-TV-Premiere in ZDFneo / Dramaserie mit Wotan Wilke Möhring und Laura Tonke auch in der ZDFmediathek (FOTO)

Das neoriginal "Sløborn" erzählt von einem fiktiven tödlichen Virus, das die Menschen auf der Nordseeinsel "Sløborn" heimsucht. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Herbst statt, wenige Monate vor dem Corona-Ausbruch in Wuhan. Zu sehen ist die achtteilige Dramaserie am Donnerstag, 23. Juli 2020 (Folgen 1 bis 4), und Freitag, 24. Juli 2020 (Folgen 5 bis 8), jeweils ab 20.15 Uhr, als Free-TV-Premiere in ZDFneo. Alle Episoden sind bereits ab Donnerstag, 23. Juli 2020, 20.15 Uhr, zum Binge-Watching in der ZDFmediathek abrufbar. Christian Alvart inszenierte die Serie gemeinsam mit Adolfo J. Kolmerer. Zum Ensemble gehören Alexander Scheer, Wotan Wilke Möhring, Emily Kusche, Laura Tonke und viele andere.Die 15-jährige Evelin Kern (Emily Kusche) kehrt von einer Klassenfahrt zurück auf die Nordseeinsel Sløborn, wo sie mit ihren Eltern (Wotan Wilke Möhring, Annika Kuhl) und ihren drei Brüdern lebt. Es geht ihr nicht gut, sie wird von Übelkeit geplagt. Evelin ahnt noch nicht, dass sie von ihrem Lehrer Milan Gruber (Marc Benjamin), zu dem sie eine heimliche Beziehung hat, schwanger ist. Trotz des Unwohlseins setzt sich das Mädchen im Bus tapfer für seinen Mitschüler Herm (Adrian Grünewald) ein, der von seinen Klassenkameraden gemobbt wird. Vor allem Fiete (Tim Bülow) hat es auf den stillen Sohn des Inselpolizisten (Urs Rechn) abgesehen. Der exzentrische Starautor Nikolai Wagner (Alexander Scheer) kommt am gleichen Tag auf die Insel: Pleite, mit Drogenproblemen und einer Schreibblockade kämpfend, ist er im Hause von Buchhändlerin und Pfarrersgattin Merit Ponz (Laura Tonke) einquartiert. Derweil landet auch Magnus Fisker (Roland Møller) auf Sløborn, um ein Rehabilitierungsprojekt mit straffällig gewordenen Jugendlichen (Lea van Acken, Aaron Hilmer und andere) zu leiten. Während einer Strandparty finden Fiete und seine Freunde Louis (Paul Stiehler) und Ole (Andreas Warmbrunn) ein gekentertes Segelboot, auf dem sie eine grauenhafte Entdeckung machen: Sie finden ein totes, bereits mumifiziertes Paar. Die drei Jungs ahnen nicht, dass die Fremden an der Taubengrippe gestorben sind und sie nun das tödliche Virus auf die Insel bringen. Dort fordert es nicht nur innerhalb kürzester Zeit Menschenleben, sondern erschüttert die Inselgemeinde auch bis in ihre Grundfeste.