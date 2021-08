Skyworks Solutions, Canopy Growth Corp-Aktien: Cramer teilt seine Gedanken!

Weitere Suchergebnisse zu "Skyworks Solutions":

In der “Mad Money Lightning Round” von CNBC sagte Jim Cramer, dass er Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ:ISRG) sehr gut. Das Unternehmen hat ein großartiges Management und ein großartiges Wachstum, so dass er ein Käufer der Aktie ist.

Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ:SWKS) sei das Unternehmen, mit dem Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) am besten zusammenarbeite, so Cramer. Er würde Skyworks kaufen.

