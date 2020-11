Skyworks Solutions Aktie: Bei starkem Gewinn kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Skyworks Solutions":

In der Donnerstagssendung “Stop Trading” auf CNBC warf Jim Cramer einen Blick auf die jüngsten Tech-Einnahmen von Apple-Lieferanten.

Cramer sagte, dass Unternehmen wie Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Qorvo Inc (NASDAQ:QRVO) und Skyworks Solutions Inc (NASDAQ:SWKS) alle starke Gewinne für dieses Quartal gemeldet hätten. Allen Unternehmen ist gemeinsam, dass sie Zulieferer für Apple Inc (NASDAQ:AAPL) sind: “Der gesamte Nachfrageüberhang stammt von Apple”. Cramer sagte, Apple ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



