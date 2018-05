Skywork kann noch nicht planmässig nach Elba fliegen

Bern (awp/sda) - Die Berner Fluggesellschaft Skywork kann ihre ersten Flüge nach Elba nicht plangemäss durchführen. Grund dafür ist Verzug auf italienischer Seite.

Konkret geht es um die Pistenverlängerung am Flughafen Marina di Campo auf der Insel Elba. Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Noch fehlen aber Details, so dass die italienische Zivilluftfahrtbehörde die Infrastruktur erst am 3. Mai inspizieren wird.

Diese Inspektion ist ...

