Skywork-Rettung hat sich zwei Tage vor dem Grounding zerschlagen

Bern (awp) - Die Rettung der Berner Regionalfluggesellschaft Skywork ist zwei Tage vor der Einstellung des Flugbetriebs vor einer Woche gescheitert. "Am Montag, 27.08., zerschlugen sich die Möglichkeiten einer Kooperation und damit die Aussicht einer kommerziell sinnvollen Weiterführung der Airline."

Dies schrieb Skywork-Chef Martin Inäbit in einem Brief an die Mitarbeiter der Regionalfluggesellschaft, der dem österreichischen Onlineportal Austrian Aviation Net gemäss eigenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten