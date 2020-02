Skytap ab sofort über Microsoft Azure öffentlich verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Seattle (ots/PRNewswire) - Skytap ist ein mandantenfähiger Self-Service-Dienst,der über Microsoft Azure IBM-Power-Anwendungen unterstützt, einschließlich AIX,IBM i und LinuxSkytap (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2731801-1&h=1297164892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2731801-1%26h%3D2106372833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.skytap.com%252F%26a%3DSkytap&a=Skytap) gibt dieöffentliche Bereitstellung seines Dienstes für die Ausführung vonIBM-Power-Anwendungen in Microsoft Azure bekannt. Dieser Service bietetvollständige Anwendungsumgebungen, die mit lokalen Rechenzentren kompatibelsind, darunter nativ laufende AIX-, IBM-i- und Linux-Workloads aufPower-Systemen. Dies vereinfacht die Migration vorhandener Systeme zu Azureerheblich, da keine neuen Architekturen oder Plattformen erforderlich sind.Unternehmen können jetzt die Vorteile der Cloud auch für die komplexestenAnwendungen nutzen."Wir freuen uns, Skytap nun auf Azure öffentlich bereitstellen zu können, sodassUnternehmen und ISVs ihre traditionellen Anwendungen aus alternden Rechenzentrenverlagern und alle Vorteile von Azure nutzen können, um schneller undinnovativer zu arbeiten", sagt Brad Schick, CEO von Skytap.Kunden haben im Zuge der Einführungsphase kontinuierlich ihr Feedback abgegebenund sehen nun, da der Dienst offiziell verfügbar ist, konkret messbareErgebnisse."Wir mussten für einen neuen Kunden unmittelbar eine neue Konfiguration unsererSoftware für ein Power-System validieren. Mit Skytap auf Azure konnten wir dieneue Konfiguration schnell bereitstellen und mittels unserer Standardreihe vonQS-Tests validieren", so Jeff Zeisler, VP of Field Services bei Delphix. "Es istso gut gelaufen, dass wir den Einsatz von Skytap nun definitiv erweitern wollen.Lesen Sie mehr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2731801-1&h=1143464936&u=https%3A%2F%2Fazure.microsoft.com%2Fen-us%2Fblog%2Faccelerate-your-cloud-strategy-with-skytap-on-azure&a=mehr) von Eric Lockard, Microsoft Corporate Vice Presidentfür Azure Dedicated.Der Dienst ist jetzt in der Azure-Region "USA Ost" verfügbar und man plant eineExpansion nach Westeuropa, Zentral-USA-Süd und Südostasien. DieVerfügbarkeitstermine für diese Regionen werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben. Skytap ist im Azure Marketplace gelistet und wird noch im erstenHalbjahr 2020 transaktionsfähig sein."Unsere jährliche IBM i Marketplace Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2731801-1&h=3712451243&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2731801-1%26h%3D384669735%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.helpsystems.com%252Fresources%252Fguides%252Fibm-i-marketplace-survey-results%26a%3DIBM%2Bi%2BMarketplace%2BStudy&a=IBM+i+Marketplace+Studie) zeigt, dass die meisten KundenMicrosoft Windows parallel zu IBM i nutzen. Da der Skytap-Dienst jetzt in Azureverfügbar ist, kann die Gruppe, im Gegensatz zu anderen Anbietern, nun eineKomplettlösung in der Cloud zur Verfügung stellen", so Tom Huntington, EVP ofTechnical Solution, HelpSystems. "Wir freuen uns, unsere Kunden auf ihrer Reisemit IBM i in der Cloud begleiten zu dürfen."Kunden verwenden Skytap, um eine umfassende Bandbreite an Anwendungen, darunterEntwicklungsumgebungen, virtuelle Schulungs-Labs bis hin zur Produktion undNotfallwiederherstellung, auszuführen. Skytap nutzt die Vorteile der Cloud fürtraditionelle Anwendungen, darunter Kapazitätsanpassung, Pay-As-You-Go-Preismodelle (auch für IBM i) und Self-Service-Bereitstellung. Skytap istbranchenführend in der Unterstützung von Altsystemen, und dank der Kombinationmit der umfangreichen, stark positionierten Service-Suite von Azure könnenKunden nun ihre unternehmenseigenen Anwendungen in die Zukunft übertragen.Um mit der Ausführung von IBM-Power-Anwendungen in Microsoft Azure zu beginnen,besuchen Sie bitte unseren Azure Marketplace. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2731801-1&h=3636879932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2731801-1%26h%3D1957746664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fazuremarketplace.microsoft.com%252Fen-us%252Fmarketplace%252Fapps%252Fskytapinc.skytap-on-azure-1%26a%3DAzure%2BMarketplace&a=Azure+Marketplace.)Informationen zu SkytapSkytap ist ein weltweiter, öffentlicher Dienst, der speziell für die Migrationund Ausführung traditioneller Anwendungen in Microsoft Azure entwickelt wurde.Skytap erleichtert die Weiterentwicklung traditioneller Workloads und derenrasche Migration zu Azure, wodurch moderne Entwicklungspraktiken unterstützt undneue Cloud-Architekturen integriert werden können. Wir entwerfen undunterstützen Multi- und Hybrid-Cloud-Strategien über sichere Verbindungen zuanderen Clouds und firmeneigenen Rechenzentren. Unsere Technologie beschleunigtdie Anwendungsentwicklung, vereinfacht die Verwaltung und senkt die IT-Kosten,wodurch wir unseren Kunden rund um die Welt ermöglichen, ihre IT-Umgebung genauin jenem Tempo zu modernisieren, das ihrem Geschäftstempo entspricht.www.skytap.com