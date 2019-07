Skyhawk Therapeutics gibt Ausweitung des Kooperationsabkommens mit Biogen bekannt Biogen

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

- Skyhawk wird Kooperation mit Biogen ausweiten, um neueniedermolekulare RNA-Spleißmodifikatoren für Krankheits-Targets zuentwickeln- Biogen tätigt zusätzliche Vorabzahlung an Skyhawk, außerdemwerden Zahlungen für potenzielle zukünftige Meilensteine undLizenzgebühren fälligWaltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Skyhawk Therapeutics,Inc. ("Skyhawk") gab heute die Ausweitung seiner Kooperation mitBiogen, die ursprünglich am 4. Januar 2019 ausgerufen worden war,bekannt. Die Ausweitung, im Rahmen derer die ganze Bandbreite derTechnologieplattform von Skyhawk, SkySTAR(TM), genutzt wird,erweitert die exklusive Lizenz von Biogen auf weltweite geistigeEigentumsrechte über die Therapeutika-Kandidaten zur Behandlung vonErkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), spinale Muskelatrophie (SMA)und weiteren neurologischen Erkrankungen der ursprünglichenZusammenarbeit hinaus.Im Rahmen der Ausweitung erhält Skyhawk eine Vorabzahlung vonBiogen; zudem werden eventuell weitere potenzielle zukünftigeZahlungen für Meilensteine und Lizenzgebühren fällig."Biogen ist ein führendes neurologisch orientiertesbiopharmazeutisches Unternehmen mit einer eindrucksvollen Geschichteder Medikamentenentwicklung unter schwierigen Bedingungen", so BillHaney, Mitbegründer und CEO Skyhawk. "Ihre ausgeprägteForschungskultur hat bereits eine Reihe von weltweit führendenTherapeutika hervorgebracht, und unsere bisherige Zusammenarbeit istsehr gut verlaufen. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit zuintensivieren, um mehr Patienten mit schwierigen, bisher ungedecktenmedizinischen Bedürfnissen zu helfen."Informationen zu Skyhawk TherapeuticsSkyhawk Therapeutics hat sich der Erforschung, Entwicklung undVermarktung von Therapien verschrieben, welche die unternehmenseigeneneuartige Plattform SkySTAR(TM)(Skyhawk Small molecule Therapeuticsfor Alternative splicing of RNA) nutzen, um niedermolekulareMedikamente zu entwickeln, die den Patienten bahnbrechendeBehandlungen bringen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.Skyhawktx.com,https://twitter.com/Skyhawk_tx,https://www.linkedin.com/company/skyhawk-therapeutics/.SKYHAWK MEDIENKONTAKT:Maura McCarthymaura@skyhawktx.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/710814/Skyhawk_Therapeutics_Logo.jpgOriginal-Content von: Skyhawk Therapeutics, übermittelt durch news aktuell