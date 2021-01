Skyharbour erweitert Zone Maverick East mit zusätzlichem hochgradigem Uran, das im Untergrundgestein entdeckt wurde, und meldet bevorstehendes Winterbohrprogramm 2021

Quelle: IRW Press

Skyharbour Resources Ltd.

Vancouver, British Columbia. – Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQB: SYHBF) (Frankfurt:SC1P) (das „Unternehmen“) gibt die restlichen Ergebnisse seines jüngsten Kernbohrprogramms vom Herbst 2020 auf dem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Uranprojekt Moore bekannt. Das 35.705 Hektar große Uranprojekt Moore befindet sich 15 Kilometer östlich des von Denison Mines betriebenen Projekts Wheeler River und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung