Unterföhring (ots) -- Ab 5. August auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go undauf Abruf- Mit Kevin Bacon ("The Following") und Aldis Hodge ("Jack Reacher:Kein Weg zurück") in den Hauptrollen- Nach einer Idee von Ben AffleckSky präsentiert die Showtime-Serie City on a Hill" mit GoldenGlobe®-Gewinner Kevin Bacon und dem SAG Award®-Gewinner Aldis Hodgein den Hauptrollen. Die zehnteilige Dramaserie ist ab 5. August immermontags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen.Parallel dazu sind die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf verfügbar.Über "City on a Hill":Die frühen 1990er-Jahre in Boston: Korruption und Rassismus sindinnerhalb der Gesetzesvollzugsbehörden an der Tagesordnung, dieKriminalität in der Stadt entsprechend hoch. Staatsanwalt DecourcyWard (Aldis Hodge) aus Brooklyn kommt nach Boston und knüpft eineungewöhnliche Verbindung zum altgedienten, korrupten FBI-VeteranJackie Rohr (Kevin Bacon). Gemeinsam übernehmen sie einen Fall umeine Familienbande aus Charleston, die Geldtransporter überfällt. DieErmittlungen führen dazu, dass bald das komplette BostonerStrafverfolgungssystem in die Ermittlungen involviert wird und diekorrupten Strukturen aus den Fugen geraten.Die Showtime-Produktion "City on a Hill" wurde kreiert von ChuckMacLean, der gleichzeitig ausführender Produzent ist. Der mehrfacheEmmy-Preisträger Tom Fontana ("Homicide: Life on the Street","Borgia") fungiert als Showrunner, ausführender Produzent undDrehbuchautor. Die Serie basiert auf einer Idee von Hollywood-StarBen Affleck, der gemeinsam mit seinem Freund Matt Damon ebenfalls zuden ausführenden Produzenten gehört. Neben den Hauptdarstellern KevinBacon und Aldis Hodge sind Jonathan Tucker ("Kingdom", "The BlackDonnellys"), Mark O'Brien ("Halt and Catch Fire"), Jill Hennessy("Crossing Jordan"), Lauren E. Banks ("Instinct"), Amanda Clayton("If Loving You Is Wrong"), Sarah Shahi ("Fairly Legal"), KevinChapman ("Brotherhood"), Jere Shea ("Passion"), und Kevin Dunn ("Veep- Die Vizepräsidentin") zu sehen.Facts:Originaltitel: "City on a Hill", Dramaserie, 10 Episoden, je ca.60 Minuten, USA 2019. Regie: Ed Bianchi, Michael Cuesta, KyraSedgwick. Drehbuch: Chuck MacLean, Tom Fontana. AusführendeProduzenten: Chuck MacLean, Tom Fontana, Ben Affleck, Matt Damon,Jennifer Todd, Michael Cuesta, James Mangold and Barry Levinson.Ko-ausführende Produzenten: Kevin Bacon,J orge Zamacona. Darsteller:Kevin Bacon, Aldis Hodge, Jonathan Tucker, Mark O'Brien, JillHennessy, Lauren E. Bank, Amanda Clayton, Sarah Shahi, Kevin Chapma,Jere Shea, Kevin Dunn.Ausstrahlungstermine:Ab 5.8.2019, 20.15 Uhr in Doppelfolgen, wahlweise im Original oderauf Deutsch auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl inDeutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abrufbereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. 