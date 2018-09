Unterföhring (ots) -- Ab Dienstag, 25.9. bis Montag, 1.10. sehen Golffans auf "SkySport Ryder Cup HD" neben der Live-Übertragung des komplettenTurniers auch Höhepunkte vergangener Jahre sowie zahlreicheMagazine- Von Freitag bis Sonntag berichtet der Sender knapp 30 Stundenlive von der 42. Auflage des Ryder Cups in Paris- Bereits ab Dienstag überträgt Sky unter anderem auch das"Celebrity Match", das "Past Captain's Match" und die "OpeningCeremony" live- Als Kommentatoren sind Carlo Knauss, Irek Mykow und GregorBiernath im Einsatz, Reporter Christopher Lymberopoulosberichtet von vor Ort- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein- Live-Fenster des Turniers auch im frei empfangbaren Livestreamauf skysport.de/rydercup sowie Highlights im Free-TV auf SkySport News HDUnterföhring, 20. September 2018 -Der alle zwei Jahre ausgetrageneRyder Cup ist nicht nur die größte Veranstaltung des Golfsports,sondern auch einer prestigeträchtigsten Wettbewerbe der gesamtenSportwelt. Zum mittlerweile 42. Mal findet in diesem Jahr das Duellzwischen den besten Golfern der USA und denen Europas statt. Mit demAustragungsort Paris kommt der Wettbewerb nach 1997 in Spanien abererst zum zweiten Mal in seiner Geschichte auf das europäischeFestland.Dem Golf-Highlight des Jahres widmet Sky in der kommenden Wocheeinen eigenen Sender. Ab Dienstag, 25. September bis einschließlichMontag, 1. Oktober wird Sky Sport 2 HD zu "Sky Sport Ryder Cup HD".Das US-Team reist als Titelverteidiger nach Frankreich, konnteaber nur zwei der vergangenen acht Duelle für sich entscheiden. Derletzte Sieg auf europäischem Boden liegt bereits 25 Jahre zurück, alsdie US-Amerikaner in England triumphierten. Mit von der Partie sindin diesem Jahr auf europäischer Seite unter anderem Rory McIlroy,Sergio Garcia, Francesco Molinari und der Weltranglistenerste JustinRose. Für die USA gehen unter anderem Dustin Johnson, Brooks Koepka,Jordan Spieth sowie Phil Mickelson und Tiger Woods ins Rennen.Im Mittelpunkt von "Sky Sport Ryder Cup HD" steht das diesjährigeTurnier, das Sky von Freitag bis Sonntag insgesamt knapp 30 Stundenlive und exklusiv überträgt. Darüber hinaus zeigt Sky unter anderemam Dienstag das "Celebrity Match", am Mittwoch die "Junior Golf SixesHighlight-Show" sowie das "Past Captain's Match" und die "OpeningCeremony" am Donnerstag live. Die Sky Kommentatoren Carlo Knauss,Irek Myskow und Gregor Biernath führen durch das Geschehen auf demAlbatros Course in Saint-Quentin-en-Yvlines bei Paris. Zudem ist SkyReporter Christopher Lymberopoulos die komplette Woche vor Ort undgeht in Frankreich auf Stimmenfang.Neben den Live-Übertragungen dürfen sich Golffans auf "Sky RyderCup HD" auf Highlights vergangener Jahre und Magazine imOriginalkommentar freuen. Komplettiert wird dasRundum-Ryder-Cup-Angebot bei Sky von Wiederholungen des diesjährigenTurniers.Live-Fenster auch im frei empfangbaren Livestream aufskysport.de/rydercup sowie Highlights im Free-TV auf Sky Sport NewsHD Neben dem vollen Programm vom Ryder Cup 2018 für alle Abonnentendes Sky Sport Pakets sowie Nutzer des Supersport Tickets, können beiSky auch alle übrigen Golffans live in die Übertragung desGroßereignisses hineinschnuppern. Das komplette "Celebrity Match" amDienstag sowie die erste Stunde jedes Turniertages von Freitag bisSonntag stellt Sky auch im frei empfangbaren Livestream aufskysport.de/rydercup zur Verfügung.Darüber hinaus zeigt Sky Highlights des Ryder Cup 2018 auch imFree-TV. Auf Sky Sport News HD ist am Montagabend um 20.45 Uhr einehalbstündige Zusammenfassung des Turniers zu sehen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung livedabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Golffans, die keineSky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohneVertragsbindung auf "Sky Sport Ryder Cup HD" dabei sein und dasTurnier 2018 live erleben. Über das Internet bietet Sky Ticket alleInhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Der Ryder Cup 2018 auf "Sky Sport Ryder Cup HD" bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Dienstag:15.00 - 18.00 Uhr: Celebrity Match Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr:Junior Golf Sixes Highlight ShowDonnerstag:13.00 - 15.30 Uhr: Past Captain's Match 15.30 - 17.00 Uhr: Preview2018 17.00 - 18.00 Uhr: Opening CeremonyFreitag:8.00 - 19.00 Uhr: Ryder Cup 2018, der 1. TagSamstag:8.00 - 19.00 Uhr: Ryder Cup 2018, der 2. TagSonntag:12.00 - 19.00 Uhr: Ryder Cup 2018, der 3. Tag und Siegerehrung 