Sky verlängert mehrjährige Programmpartnerschaft mit WarnerMedia (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Verlängerung des Output-Deals mit HBO und Warner Bros. sowie derVerbreitungsvereinbarung der Turner-Sender- Zusätzlich neue Koproduktions-Partnerschaft über HBO Max SerienSky, Europas führendes Direct-to-Consumer Medien- und Entertainment-Unternehmen,und Warner Media, Heimat von HBO, Turner und Warner Bros., haben ihrelangjährige Partnerschaft im Rahmen eines neuen Vertrags verlängert. Dieser wirdkünftig noch mehr Koproduktionen von Sky Studios und HBO beinhalten.Durch die Verlängerung des Programm-Deals innerhalb der europäischen Sky Märktewerden Sky und Sky Ticket Kunden über viele Jahre hinweg die preisgekröntenProgramminhalte von HBO, Warner Bros. und der Turner-Sender TNT Serie, TNTComedy, TNT Film, Boomerang und Cartoon Network, genießen können.Im Jahr 2010 (in Deutschland 2012) wurde der Output-Deal erstmals zwischen Skyund HBO geschlossen, Sky war von da an die Heimat von HBO in Europa. Seitdemfestigte sich die Partnerschaft stetig und brachte die Sky Kunden in den Genussgroßartiger Serien wie "Watchmen", "Succession" und "Big Little Lies" sowiepreisgekrönter Sky Originals wie "Patrick Melrose", "Britannia" und "Gomorrha -Die Serie" auf dem Sender Sky Atlantic HD.Der neue Deal umfasst auch die Verlängerung der Pay-TV-Rechte fürErstausstrahlungen der Warner Bros. Filme, womit die bereits bestehendePartnerschaft weiter gestärkt wird, und den Sky Kunden mehr Filme von WarnerBros. als je zuvor zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung beinhaltet darüberhinaus mehr On-Demand-Inhalte der Marken Cartoon Network und Boomerang.Die Vertragsverlängerung unterstreicht die Stellung von Sky als herausragendemInhalte- und Rechte-Partner in Europa und bestätigt Sky als führende Plattform,die 24 Millionen Kunden in den sieben europäischen Sky Märkten erreicht.Neue Koproduktionen:Zudem haben Sky und WarnerMedia vereinbart ihre langfristigeKoproduktions-Partnerschaft im Rahmen eines neuen Vertrages zu verlängern: SkyStudios und HBO Max werden zukünftig noch mehr Original Content gemeinsamproduzieren.Sky und HBO haben seit Jahren eine erfolgreiche Koproduktions-Partnerschaft:Ihre Koproduktion "Chernobyl" gewann im vergangenen Monat zehn Emmy Awards undwar damit die am meisten ausgezeichnete britische Serie in diesem Jahr. Mit"Catherine the Great", mit Helen Mirren in der Hauptrolle, startete in diesemMonat die aktuellste, von Kritikern hoch gelobte Gemeinschaftsproduktion.Auf Basis der Partnerschaft mit HBO wird Sky Studios nun auch mit WarnerMediasHBO Max Programmteam zusammenarbeiten, um im Rahmen eines mehrjährigenKo-Produktions-Deals Premium-Dramaserien und scripted Unterhaltungsprogramm fürSky und HBO Kunden in Europa und darüber hinaus zu produzieren.Dies geht einher mit der Gründung von Sky Studios, dem neuen kreativen Zuhauseder Sky Originals vor einigen Monaten, und dem Commitment, die Investitionen inOriginal Content innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr als zu verdoppelnGary Davey, CEO Sky Studios: "Unsere Partnerschaft mit HBO - und nun WarnerMedia- war niemals stärker, gleichzeitig baut Sky seine Position als Europasführendes Direct-to-Consumer Medien- und Entertainment-Unternehmen aus. UnsereKunden lieben die Sky Originals. Die Partnerschaft zwischen Sky Studios und HBOwird ihnen noch mehr einzigartige Storys bieten, die nirgendwo sonst zu findensind."Jeffrey R. Schlesinger, President Warner Bros. Worldwide TelevisionDistribution, sagt: "Wir sind begeistert, neue Wege gefunden zu haben, um unserelangjährige Partnerschaft mit Sky zu vertiefen und damit unseren Kunden eineneue Dimension an großartigen Inhalten zu bieten."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Über WarnerMedia:Als eines der führenden Unternehmen der Medien- und Unterhaltungsindustrieproduziert und vertreibt WarnerMedia weltweit Premiuminhalte und betreibtbeliebte Marken wie HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, CNN, DC Entertainment,New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, truTV und andere.WarnerMedia ist Teil von AT&T Inc. 