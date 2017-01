Sky verkürzt die Winterpause: Vorbereitungsspiele von Dortmund, Gladbach und zahlreichen weiteren Bundesligisten live und frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Wolfsburg - Heerenveen am 7.1., Gladbach - Waregem am 10.1.,Freiburg - Brügge am 12.1., Braunschweig - Bremen am 14.1. undPaderborn - BVB am 17.1. live- Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD für alle Sportfans inDeutschland über sämtliche Verbreitungswege frei empfangbarNach einer kurzen Pause über die Feiertage und den Jahreswechselbefinden sich die Bundesligisten seit dieser Woche wieder imTraining, um in gut zwei Wochen wieder auf Punktejagd zu gehen. BeiSky hat das Warten bereits jetzt ein Ende: Sky Sport News HDberichtet nicht nur täglich aus den Trainingslagern der Klubs undüber die aktuellen Geschehnisse auf dem Transfermarkt, sondernüberträgt in den kommenden Wochen auch mehrere Testspiele derBundesligisten live und frei empfangbar.Den Auftakt macht an diesem Samstag, 7. Januar, der VfL Wolfsburg.Sky Sport News HD berichtet ab 14.50 Uhr live, wenn die "Wölfe" imTrainingslager in La Manga auf den SC Heerenveen, derzeit Vierter derniederländischen Eredivisie, treffen. Kommentator ist Marcel Meinert.Ebenfalls in Spanien tritt am Dienstag, 10. Januar die Mannschaftvon Borussia Mönchengladbach an, die ihre Vorbereitung in Marbellaabsolviert. Gegen den belgischen Tabellendritten Zulte Waregem könnensich die Fans bei Sky Sport News HD einen ersten Eindruck der Arbeitvon Dieter Hecking verschaffen, der die Fohlen-Elf in der Winterpauseübernommen hat. Thomas Wagner begrüßt die Zuschauer um 16.50 Uhr.Am Donnerstag, 12. Januar meldet sich Sven Schröter um 17.50 Uhrmit dem Spiel des SC Freiburg gegen den FC Brügge. Am Samstag, 14.Januar überträgt Sky Sport News HD das Testspiel zwischenZweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig und dem SV WerderBremen, das Markus Gaupp ab 15.20 Uhr kommentiert.Zum Abschluss steht am Dienstag, 17. Januar das Spiel von BorussiaDortmund beim SC Paderborn auf dem Programm. Den letztenBVB-Härtetest vier Tage vor dem Bundesliga-Spiel beim SV Werderkommentiert ab 18.20 Uhr Sascha Roos.Sky Sport News HD empfangen und live dabei seinSeit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Die Winter-Testspiele der Bundesligisten live nur auf Sky SportNews HD:Samstag. 7.1.:14.50 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Heerenveen Kommentator: MarcelMeinertDienstag, 10.1.:16.50 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SV Zulte WaregemKommentator: Thomas WagnerDonnerstag 12.1.:17.50 Uhr: SC Freiburg - FC BrüggeKommentator: Sven SchröterSamstag. 14.1.:15.20 Uhr: Eintracht Braunschweig - SV Werder Bremen Kommentator:Markus GauppDienstag, 17.1.:18.20 Uhr: SC Paderborn - Borussia Dortmund Kommentator: SaschaRoosPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell