Sky und Sony Pictures Television schließen neue langfristige Partnerschaft (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die Vereinbarung umfasst eine mehrjährige Verlängerung der Pay-TV-Erstauswertung sowie den Zugang zu Sony Pictures' umfangreicher Filmbibliothek - Sky Kunden dürfen sich unter anderem auf "Jumanji: The Next Level", "Little Women", "Bad Boys for Life" freuen sowie auf die zukünftigen Titel "Peter Hase 2" und "Venom 2"8. Juli 2020 - Sky und Sony Pictures Television ("SPT") haben eine neue langfristige Partnerschaft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Irland und Italien vereinbart. Dadurch können Sky Kunden noch mehr von ihrem Lieblingsprogramm vereint auf einer Plattform genießen.Durch die Vereinbarung werden alle neuen und zukünftigen Sony Pictures Entertainment ("SPE")-Filmveröffentlichungen wie "Jumanji: The Next Level", "Little Women", "Bad Boys For Life" und "Peter Hase 2" neben neuen Animationsabenteuern für die ganze Familie wie Lin-Manuel Mirandas "Vivo" und Sony Pictures Universe of Marvel Filme "Venom 2" und "Morbius" bei Sky zu sehen sein.Die Vereinbarung erstreckt sich zudem in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch auf den transaktionalen Service Sky Store sowie den Streamingservice Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und Sky Show in der Schweiz.Die neue langfristige Partnerschaft beinhaltet auch SPE's umfangreiche Filmbibliothek, zu der unter anderen "Hotel Transsilvanien", "Ghostbusters", "Karate Kid" und das "Spider-Man"-Franchise gehören.Stephen van Rooyen, Chief Executive Officer, Sky UK & Europe: "Wir freuen uns sehr, dass Sky Kunden in ganz Europa durch diesen neuen Deal mit Sony Pictures auf der führenden All-In-One-Plattform Sky Q Zugang zu noch mehr hochkarätigem Programm bekommen. Und das zusätzlich zu den Inhalten von Discovery, HBO, Netflix und Showtime, dem besten Sportangebot in Europa und unseren preisgekrönten Sky Originals."Mark Young, Regional Executive Vice President, Western Europe, Sony Pictures Television: "Wir freuen uns sehr, unsere besondere Beziehung zu Sky durch diese neue und verbesserte Kooperation zu verlängern. Die Branche befindet sich in einer dynamischen und herausfordernden Zeit und durch die Fortsetzung dieser Partnerschaft können wir Sky Kunden in Europa die Stärke unserer Filmbibliothek sowie die beliebtesten neuen Titel präsentieren."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/4646173OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell