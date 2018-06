Sky und SPIEGEL TV Geschichte + Wissen erweitern ihre Kooperation (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky verbreitet ab 01.07.2018 zusätzlich zu SPIEGEL Geschichte auchSPIEGEL TV Wissen- Zu den Programmhighlights auf Spiegel TV Wissen gehören u.a. dieEigenproduktionen "Surfen in der Monsterklasse" (am 7. Juli) und"Gründerköpfe" (Staffel 3 ab September)Unterföhring, 14. Juni 2018 - Sky bietet seinen Kunden in Deutschlandund Österreich ab 1. Juli 2018 den Pay-TV-Sender SPIEGEL TV Wissenaus der SPIEGEL-Gruppe an. Bereits 2009 begann die Zusammenarbeit vonSky und SPIEGEL TV Geschichte + Wissen GmbH & Co. KG mit derexklusiven Verbreitung von SPIEGEL Geschichte."Unsere Kunden sind fasziniert von journalistisch anspruchsvollumgesetzten Dokumentationen und Reportagen aus Deutschland. Daherfreuen wir uns sehr, unsere langjährige Kooperation auszubauen. MitSPIEGEL TV Wissen ergänzen wir unser Programm optimal undpräsentieren noch mehr Content made in Germany", so Thomas Henkel,EVP Strategy Sky Deutschland.SPIEGEL TV Wissen versteht sich als journalistischer Beobachter mitBlick für Details sowie die großen Zusammenhänge und begleitet denAlltag der Menschen in Deutschland und der Welt. Mit Reportagen zuaktuellen Themen und fundierten Dokumentationen informiert der Sendersein deutschsprachiges Publikum über relevante Zusammenhänge. Diehochwertigen Berichte mit einer beeindruckenden Nähe zum Menschenerweitern das Programmangebot von Sky sowohl linear im EntertainmentPaket (via Satellit) als auch auf Abruf.Die Partner Sky und SPIEGEL TV Geschichte + Wissen bekräftigen mitdiesem Schritt ihre langjährige Kooperation. Seit 2009 überzeugte derSender SPIEGEL Geschichte durch sein Alleinstellungsmerkmal:Qualitätsjournalismus und zahlreiche Eigenproduktionen ausDeutschland."Die zusätzliche Verbreitung von SPIEGEL TV Wissen bei Sky verstehenwir als Kompliment für unsere journalistische Kompetenz.", sagtMichael Kloft, Geschäftsführer von SPIEGEL TV Geschichte + WissenGmbH & Co KG.Sein Co-Geschäftsführer Dr. Patrick Hörl: "Es ist eine Bestätigungfür unsere Arbeit und unsere konsequent auf den deutschen Sprachraumausgerichtete Programmstrategie, mit vielen Eigenproduktion, ergänztum die besten europäischen und internationalen Inhalte."Programmhighlights auf SPIEGEL TV Wissen im Juli 2018:Die investigative Reportage:Klick und weg - Die Tricks der Internet-BetrügerSamstag, 9. Juli um 21:00 UhrInside the Cockpit - Piloten-Nachwuchs für EasyJetDreiteilige Serie im Rahmen des Themenslots "Super-Jets undVielflieger"Ab 22. Juli, sonntags um 22:00 UhrSurfen in der MonsterklasseEigenproduktionDonnerstag, 7. Juli um 21:05 UhrProgrammhighlights auf SPIEGEL TV Wissen im Herbst 2018:Gründerköpfe - 3. StaffelFünfteilige EigenproduktionAb 2. September, sonntags um 20:15 UhrHelden der HebebühneFünfteilige Eigenproduktionvsl. ab November 2018Sonderprogrammierung "Kampf ums Meer"ThemenwocheHerbst 2018Über SPIEGEL Geschichte und SPIEGEL TV WissenSPIEGEL Geschichte und SPIEGEL TV Wissen bieten ihren Zuschauernspannende Dokumentationen, lebensnahe Reportagen und informativeEigenproduktionen. Das Programm begeistert mit intelligenterUnterhaltung auf höchstem Niveau und in bester SPIEGEL-Qualität. Diebeiden Sender gehören zur SPIEGEL TV Geschichte und Wissen GmbH & Co.KG, einem Joint Venture von SPIEGEL TV und Autentic, mit Sitz inMünchen/Oberhaching.Das neue SkyDas neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequent dieWünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue undverbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachereund übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung einesKundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowieexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:SPIEGEL TV Geschichte + Wissen GmbH & Co. KGIsabel Janina SchneiderManager Marketing & KommunikationTel. +49 89 673 469 - 797isabel.schneider@spiegel-geschichte.tvGrünwalder Weg 28d / 82041 Oberhaching www.spiegel-geschichte.tvwww.spiegel-wissen.tvGeschäftsführer: Dr. Patrick Hörl, Michael KloftSky DeutschlandShoshannah PeterEntertainment & Fiction CommunicationsTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell