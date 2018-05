Sky und das Automobilunternehmen FCA Germany AG schließen neuartige Markenpartnerschaft mit umfangreichem Leistungspaket über die gesamte Sky Plattform

Unterföhring (ots) -- Kooperation umfasst ein Mediapaket, leistungsstarkeVertriebsaktivitäten und B2B-Integrationen- Marken Sky, Jeep® und Alfa Romeo werden umfangreich inszeniert- Thomas Deissenberger, Sky Media: "Diese Kooperation ist derStartschuss für eine neue, innovative Art der Plattformvermarktung."- Rebecca Reinermann, FCA Germany AG: "Die Kooperation mit Sky istfür unsere beiden Premiummarken Alfa Romeo und Jeep die idealePlattform, um neue Kunden zu gewinnen."Unterföhring, 17. Mai 2018 - Sky Deutschland und die Fiat ChryslerAutomobiles Germany AG, die deutsche Vertriebsorganisation eines dergrößten Automobilhersteller weltweit, haben eine umfangreichePartnerschaft geschlossen: 2018 werden die Marken Sky, Alfa Romeo undJeep® in zahlreichen Unternehmensbereichen Kooperationen schaffen.Neben einem umfangreichen Mediapaket zur Steigerung derMarkenrelevanz von Jeep und Alfa Romeo umfasst die Partnerschaftleistungsstarke Content-Marketing-Elemente sowie diverseVertriebsaktivitäten.Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Diese Kooperationist der Startschuss für eine neue, innovative Art der Vermarktungbei Sky. Wir bei Sky Media begreifen uns zukünftig noch stärker alsechter ROI-Treiber für unsere Kunden. Wir freuen uns, mit FCA GermanyAG eine solch umfangreiche und qualitativ hochwertige Partnerschaftumzusetzen."Rebecca Reinermann, Director Marketing Alfa Romeo und Jeep: "DieKooperation mit Sky ist für unsere beiden Premiummarken Alfa Romeound Jeep die ideale Plattform, um neue Kunden zu gewinnen, diebesonderes Interesse an innovativer Technologie, unverwechselbaremDesign und einer großen Markenhistorie haben."Die B2C-IntegrationenDie Kooperation fand erste Anwendung in Form von Content Marketing:Jeep ist Presenting Partner des "Sky Spiel des Lebens" und begleitetdie Kampagne für das am 8. September stattfindende Match, bei dem einAmateurverein eine Live-Übertragung auf Bundesliga-Niveau im TVgewinnt. Des Weiteren wurde der Jeep Compass im Sky Bundesliga Studiovergangenen Samstag als erster europäischer Augmented Reality Casefür einen Werbepartner im redaktionellen Umfeld innovativ inszeniert.Darüber hinaus sind vertriebsunterstützende Maßnahmen Teil derKooperation: Exklusiv für Kunden von Sky stehen eigens konfigurierteSondermodelle der Marken Jeep und Alfa Romeo zum Vorteilspreis zurVerfügung. Nicht Abonnenten erhalten bei Abschluss eines Kauf- oderLeasingvertrags eines Wagens der Marken Jeep oder Alfa Romeo eineinjähriges Sky Abonnement hinzu.Die B2B-IntegrationenAlfa Romeo- und Jeep-Händler in Deutschland werden mit dem Sky Signalausgestattet und können so in deren Autohäusern Besuchern alle SkySportübertragungen, die neusten Sportnachrichten mit Sky Sport NewsHD, aber auch die neueste Chartmusik mit dem Sky PartnersenderJukebox präsentieren. Außerdem werden die Fahrzeuge der Marken Jeepund Alfa Romeo in die Dienstwagenflotte von Sky und Sky Sport News HDaufgenommen.Das MediapaketFCA Germany AG wirbt im Zuge der Kooperation umfangreich auf der SkyPlattform für die Marken Jeep und Alfa Romeo. Dabei bedient sich dasAutomobilunternehmen erstmals klassischer Spots mit SkyAngebotshinweis (Tag-On) zur Bewerbung der Sondermodelle im Sport-und Entertainmentbereich, sowie Special Ads im Umfeld der Bundesliga,2. Bundesliga und Golf. Auch im digitalen Bereich auf skysport.de,Sky Go und Sky On Demand werden die Marken integriert. Abgerundetwird das Mediapaket mit einem Co-Sponsoring auf Sky Sport News HD.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Alexandra FexerCorporate CommunicationsTel. 089 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell