Sky sichert sich die Übertragungsrechte für die deutsche Bundesliga für Österreich und die Schweiz

Unterföhring (ots) -- Wie in Deutschland überträgt Sky in Österreich und der Schweizab der kommenden Saison 572 der 612 Spiele der Bundesliga und 2.Bundesliga exklusiv und live auf allen Verbreitungswegen- Dr. Holger Enßlin: "Mit der Vereinbarung sichert Sky sichlangfristig die Position als Bundesliga-Sender Nummer 1 imdeutschsprachigen Raum."21. Dezember 2016 - Sky Deutschland bleibt auch in Österreich undder Schweiz die Heimat der deutschen Fußball-Bundesliga: Nach demErwerb der umfangreichen Live-Übertragungsrechte an der Bundesligaund 2. Bundesliga für den deutschen Markt im Juni dieses Jahres, hatsich Sky Deutschland auch die Live-Übertragungsrechte der beidenhöchsten deutschen Fußball-Spielklassen für Österreich und dieSchweiz inklusive Liechtenstein, Luxemburg und die Region Südtirolgesichert.Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Legal, Regulatory &Distribution von Sky Deutschland und Geschäftsführer der SkyÖsterreich GmbH: "Mit einer Vielzahl von österreichischen undSchweizer Stars wie David Alaba und Yann Sommer erfreut sich dieBundesliga auch in unseren Nachbarländern sehr großer Beliebtheit.Mit der neuen Vereinbarung sichert Sky sich langfristig die Positionals Bundesliga-Sender Nummer 1 im deutschsprachigen Raum."Die Vereinbarung umfasst, wie auch in Deutschland insgesamt 572Spiele, die sich aus 266 Saisonspielen der Bundesliga und 306 Spielender 2. Bundesliga zusammensetzen. Ab der Saison 2017/18 biseinschließlich 2020/21 wird nur Sky diese Spiele live und über alleVerbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) exklusivübertragen.Darin beinhaltet sind alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusiveder preisgekrönten Original Sky Bundesliga Konferenz sowie diePartien zu den regulären Sonntagsanstoßzeiten. Darüber hinaus wirdnur Sky sämtliche Spiele der 2. Bundesliga live übertragen. Wiebisher wird Sky in der Sendung "Alle Spiele, alle Tore" ausführlicheHighlight-Zusammenfassungen aller Partien der Bundesliga und der 2.Bundesliga unmittelbar nach dem Schlusspfiff zeigen.