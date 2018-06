Unterföhring (ots) -- Am 19. Juli immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolge aufSky Atlantic HD- Aufwendig produzierter Sechsteiler war im Herkunftsland großerQuotenerfolg und ist bereits um zweite Staffel verlängert- Vom preisgekrönten Regisseur Alberto Rodriguez ("Marshland")- Auch auf Abruf mit Sky Go und Sky On Demand sowieStreaming-Dienst Sky TicketUnterföhring, 7. Juni 2018 - Spanische Produktionen machen sichan, die europäische Serienlandschaft zu erobern. Die neuestespanische Produktion: die historische Drama-Thriller-Serie "Die Pest"von Alberto Rodriguez. Ihr Schauplatz: das Sevilla des 16.Jahrhunderts. Während die Beulenpest unzählige Menschen dahinrafft,muss der zum Tode verurteilte Ex-Ketzer Mateo (Pablo Monlinero) einenvermeintlichen Serienkiller aufspüren - nur wenn ihm dies gelingt,erhält er Absolution. Sky Abonnenten sehen den opulenten Sechsteilerexklusiv ab 19. Juli donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD inDoppelfolge sowie im spanischen Original - auf Abruf auch auf Sky Gound Sky On Demand sowie mit Streaming-Dienst Sky Ticket.Über "Die Pest":Sevilla, Ende des 16. Jahrhunderts: Die andalusische Metropole istHauptumschlagsplatz des spanischen Seehandels, zählt zu denbedeutendsten Städten ihrer Zeit. Menschen aller Sprachen und Ethnienversuchen sich hier durchzuschlagen. Mateo (Pablo Monlenero), einehemaliger Ketzer, kehrt in diese babylonische Stadt zurück, um Wortzu halten: Er versprach seinem Freund, dass er dessen Sohn Valerio(Sergio Castellanos) in Sevilla finden und retten werde. Doch kaumist Mateo angekommen, wird er auch schon verhaftet - denn nichtweniger als die Todesstrafe erwartet ihn in der Stadt, die ihn einstwegen des Drucks verbotener Bücher verurteilt hatte. DerGeneralinquisitor der Katholiken, Celso de Guevara (Manolo Solo),bietet einen Deal: Löst er eine mysteriöse Mordserie auf, wird erbegnadigt. Die Leichen, welche er fortan bei seinen Ermittlungeninspiziert, weisen eine Gemeinsamkeit auf: Sie sind mit Zeichen desTeufels markiert. Mateo wird in eine Verschwörung hineingezogen, vonder er glaubt, dass sie bis in die höchsten Kreise in Sevilla reicht.Während Mateo unter Hochdruck versucht dieser Mordserie auf die Spurzu kommen, mutiert Sevilla immer mehr zu einem apokalyptischen Ort.Die Beulenpest rafft zahllose Menschen dahin, aus allen sozialenMilieus. Die Stadtmauern werden geschlossen. In all dem Chaosentdeckt Mateo dennoch heiße Spuren. Alle Beweise scheinen daraufhinzuweisen, dass ein Anführer der Protestanten hinter den Mordensteckt."Die Pest" erreichte Anfang dieses Jahres die bestenZuschauerzahlen, die jemals eine Serie auf Movistar+, dem mit vierMillionen Abonnenten größten Pay-TV-Anbieters in Spanien, erzielenkonnte. Damit stieß die zehn Millionen Euro teure Serie sogar dendortigen Quotenkönig, die siebte Staffel von "Game of Thrones" vomThron. Noch während die erste Staffel ausgestrahlt wurde, kündigteder Sender die zweite Staffel an. Regisseur Alberto Rodríguez giltals einer der populärsten spanischen Filmemacher, sein Kinoerfolg"Marshland" wurde 2015 u. a. mit 10 Goyas, dem bedeutendstenspanischen Filmpreis, ausgezeichnet. Für das Drehbuch von "Die Pest"zeichnet Rafael Cobos verantwortlich, der zusammen mit Rodríguez auch"Marshland" schrieb.Facts:Originaltitel: La peste, Historische Thrillerserie, Spanien 2017,1. Staffel, sechs Episoden a ca. 50 Min, Regie: Alberto Rodríguez.Darsteller: Pablo Molinero, Paco León, Sergio Castellanos, PatriciaLópez Arnaiz, Manolo Solo, Lupe del Junco u. a.Ausstrahlungsdetails:Ab 19. Juli immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD,wahlweise auf Deutsch oder Spanisch, ebenso ab 19.7. auf Sky Ticket,Sky Go und Sky On Demand wöchentlich in Doppelfolgen.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Sky Ticket ist als eigenständiger Service- mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten vonSky. 