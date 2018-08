Unterföhring (ots) -- Sky Cinema HD zeigt das Drama "The Tale - Die Erinnerung"exklusiv ab 17. August - auch mit Streamingdienst Sky Ticket- Starbesetzte TV-Premiere mit Laura Dern ("Star Wars: Die letztenJedi"), Ellen Burstyn ("Der Exorzist") und Jason Ritter ("Mitbesten Absichten")- Nominiert für zwei Primetime Emmy AwardsUnterföhring, 14. August 2018 - Wieder präsentiert HBO eineneinzigartigen Film: "The Tale - Die Erinnerung" ist ein Drama um eineNew Yorker Dokumentarfilmerin und Professorin, die sich an einenSommer in ihrer Jugend zurückerinnert und dabei entdeckt, dass siedamals missbraucht wurde. Mit der mehrfach für den Oscar nominiertenLaura Dern in der Hauptrolle hat das Spielfilmdebüt der ebenfallsbereits für den Oscar nominierten Dokumentarfilmerin Jennifer Fox aufvielen Festivals für Furore gesorgt und ist für zwei Primetime Emmysnominiert. "The Tale - Die Erinnerung" startet exklusiv an diesemFreitag, den 17. August, auf Sky Cinema und ist auch auf Abruf undüber den monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket verfügbar.Über "The Tale - Die Erinnerung":Die Dokumentarfilmerin und Professorin Jennifer (Laura Dern) istin ihren späten 40ern, als ihre Mutter Nettie (Ellen Burstyn) sie miteiner Geschichte konfrontiert, die sie gerade beim Aufräumen entdeckthat. Die Geschichte, die Jennifer im Alter von 13 Jahren selbstaufgeschrieben hat, handelt von einer Beziehung der 13-Jährigen miteinem älteren Mann. Jennifer meint sich an die Zeit erinnern zukönnen und daran, dass sie damals schon ein reifes Mädchen gewesensei. Jedoch zeigen Fotos aus der Zeit ein anderes Bild: Jenniferwirkt darauf noch wie ein Kind. Verwirrt macht sich die Erwachsene inihre Heimat auf, um ihre einstige Beziehung zum Lauftrainer Bill(Jason Ritter) aufzuarbeiten. Dabei wird immer stärker offenbar, dasssie damals missbraucht wurde.Seit der Premiere des Films auf dem Sundance Film Festival imJanuar 2018 hat Jennifer Fox für ihr Drama viel Anerkennung undBeifall bekommen. Ob beim Durban International Film Festival, wo "TheTale" den Preis für das beste Drehbuch und den besten Schnitt gewann,oder beim Filmfest München: Überall feierten Zuschauer und Presse denmutigen Film für seine ungeheure Kraft und zugleich feinfühligeSensibilität, mit der er sich des Themas Kindesmissbrauch annimmt.Neben Laura Dern ("Jurassic Park") als erwachsener Jennifer brilliertdie Nachwuchsschauspielerin Isabelle Nélisse ("Whitewash") in derRolle der jungen Jennifer. Auch Oscarpreisträgerin Ellen Burstyn("Alice lebt hier nicht mehr") spielt als alte Mutter einen wichtigenTeil in dieser spannenden Geschichte um die Entdeckung einerschmerzhaften Erinnerung. In weiteren Rollen sind Elizabeth Debicki("Guardians of the Galaxy Vol. 2"), Common ("Die Unfassbaren - NowYou See Me") und Jason Ritter ("Freddy vs. Jason") zu sehen.US-Pressestimmen:The Guardian: "Ich möchte, dass mehr Menschen 'The Tale' zu sehenbekommen, weil es so ein innovativer, ehrlicher und wichtiger Filmist. Es ist ein Meilenstein und Laura Dern ist absolutaußergewöhnlich"... "Es ist die Mutter aller #MeToo-Filme"Village Voice: "'The Tale" ist eine kraftvolle und scharfsichtigeAnalyse von sexuellem Missbrauch und den stets wandernden eigenenErinnerungen."IndieWire: "Ein immenses, mutiges und wirklich Erdbeben-artigesSelbstportrait, das sexuellen Missbrauch mit einem Grad an Feingefühlund Menschlichkeit erkundet, der im aktuellen Diskurs oft fehlt."Los Angeles Times: "Es ist ein extrem guter Film. Kraftvoll, aberauch sehr nuanciert und in keiner Weise sensationslüstern oderausbeuterisch."Facts:Originaltitel: The Tale, Drama, USA 2018, 111 Min., Regie:Jennifer Fox. Darsteller: Laura Dern, Isabelle Nélisse, Jason Ritter,Elizabeth Debicki, Ellen Burstyn, Common, Frances Conroy, John Heard,Laura Allen, Isabella AmaraAusstrahlungstermin und Streamingstart:Am Freitag, 17. August, 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD und auf Abruf,wahlweise auf Deutsch oder Englisch. Ebenfalls ab 17. August mit demmonatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket.Das neue SkyDas neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequentdie Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue undverbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachereund übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung einesKundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowieexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell