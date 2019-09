Unterföhring (ots) -- Ab 16. September auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q auf Abruf- Russell Crowe als Fox-News-Gründer Roger Ailes- Basiert auf dem US-Bestseller "The Loudest Voice in the Room" vonGabriel ShermanAufstieg und Fall des Fox-News-Gründers Roger Ailes: Sky zeigt dieShowtime Miniserie "The Loudest Voice" mit Russell Crowe in derHauptrolle. Die sieben Episoden sind ab 16. September immer montagsum 20.15 Uhr mit einer Episode pro Woche zu sehen. Auf Sky Ticket,Sky Go und über Sky Q steht gleich zu Beginn bereits die kompletteStaffel auf Abruf bereit.Über "The Loudest Voice":New York City, 1995: Medienmann und politischer Berater RogerAiles (Russell Crowe) wird vom Sender CNBC entlassen und heuertdaraufhin bei Rupert Murdoch (Simon McBurney) an, um dort einenNews-Sender aufzubauen, der mit CNN konkurrieren soll. Ailes, der fürdie US- Präsidenten der republikanischen Partei Richard Nixon, RonaldReagan als Berater fungierte, pfeift auf journalistischen Ethos undbaut sich ein Imperium basierend auf Unehrlichkeit, Hinterhältigkeit,Feindseligkeit und Gier auf. Skrupellos manipuliert er die Menschenund macht auch vor sexuellem Missbrauch nicht Halt.In der heutigen politisch aufgeladenen Zeit, gibt es kaum einenMedienmacher, dessen Einfluss auch nach dem Ableben noch eine großeRolle spielt. Roger Ailes formte Fox News zu einem mächtigen Sender,der die Art und Weise der Berichterstattung über die höchstenpolitischen Ämter unwiderruflich verändert hat. Um die Entwicklung zuverstehen, die zum Aufstieg der republikanischen Partei bis hin zurPräsidentschaft von Donald Trump führte, muss man Ailes verstehen.Die Miniserie "The Loudest Voice" versucht genau das und schildertAiles Leben von 1995 bis zu seinem Tod 2017. Ailes wurde de facto zumrepublikanischen Anführer und stolperte erst als er des sexuellenMissbrauchs beschuldigt wurde. Nach seinem Rücktritt als Sender-Chefwurde er Berater des jetzigen US-Präsidenten Donald Trump."The Loudest Voice" basiert auf dem US-Bestseller "The LoudestVoice in the Room" von Gabriel Sherman. Der Autor interviewte dafürmehr als 600 Personen. Neben Hauptdarsteller Russell Crowe sind vieleweitere große Stars zu sehen: Naomi Watts ("Mulholland Drive") alsFox News Moderatorin Gretchen Carlson, Sienna Miller ("Layer Cake")als Ailes Ehefrau Elizabeth, Seth MacFarlane ("Family Guy") alsfrüherer Fox News PR-Chef Brian Lewis, Simon McBurney ("Die Borgias -Sex. Macht. Mord. Amen.") als News-Corp-Chef Rupert Murdoch,Annabelle Wallis ("Peaky Blinders") als frühere Fox-News-DisponentinLaurie Luhn und Aleksa Palladino ("Boardwalk Empire") als Ailes'langjährige Assistentin Judy Laterza.Facts:Originaltitel: "The Loudest Voice", Miniserie, 7 Episoden, je ca.60 Minuten, USA 2018-2019. Regie: u.a. Kari Skogland. Drehbuch: TomMcCarthy, Gabriel Sherman. Ausführende Produzenten: Jeremy Gold,Padraic McKinley, Alex Metcalf, Kari Skogland, Marci Wiseman.Darsteller: Russell Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, SethMacFarlane, Simon McBurney, Annabelle Wallis, Aleksa Palladino, JoshCharles, Josh Stamberg.Ausstrahlungstermine:Ab 16.9.2019 immer montags, 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic HD, eineEpisode pro Woche, und als komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. 