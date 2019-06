Sky launcht einzigartiges Treueprogramm Extra (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Loyalität lohnt sich: Mit Extra erhalten Sky Kunden ab sofortPremium-Services, neueste Sky Produkte oder exklusive VIP-Tickets füraußergewöhnliche Events- Teilnahme kostenfrei für alle Sky Abonnenten- Je länger ein Kunde bei Sky ist, desto mehr exklusive Vorteileerwarten ihn- Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer Sky Deutschland: "Unserklares Ziel mit Extra ist es, unseren Kunden auf besondere Art undWeise 'Danke' zu sagen."Unterföhring, 13. Juni 2019 - Loyalität lohnt sich: Sky startet fürseine Kunden ein so im deutschen TV-Sektor einzigartigesTreueprogramm - Extra.Im Mittelpunkt von Extra stehen Premium-Services, die neuesten SkyProdukte und Technologien sowie unvergessliche Erlebnisse - wie etwaein Blick hinter die Kulissen bei Sky Sport News HD, der Set-Besucheines Sky Originals, ein exklusives Game-of-Thrones-Screening odereine Städtetour mit Fußball-Vize-Weltmeister Christoph Metzelder inMadrid rund um das UEFA-Champions-League-Finale.Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer Sky Deutschland: "Unserklares Ziel mit Extra ist es, unseren Kunden auf besondere Art undWeise 'Danke' zu sagen. Ob glühender Fußballfan, eingefleischterSerien-Anhänger oder Produkt-Liebhaber - alle sollen mit Extra dieMöglichkeit erhalten, Sky in seiner Vielfalt hautnah zu erleben."Extra funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Je länger ein Kundedem Entertainment-Unternehmen treu ist, desto mehr exklusive Vorteileerwarten ihn. Jeder Sky Abonnent ist automatisch Teil von Extra undmuss sich lediglich einmal aktiv für das Programm anmelden. DieTeilnahme ist komplett kostenfrei.Extra ist in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sich nach derjeweiligen Vertragslänge der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre) bis hinzu Platin (10+ Jahre).In Großbritannien und Italien wurde das Treueprogramm bereitserfolgreich gelauncht - inzwischen nehmen Millionen Abonnenten daranteil. Im Oktober 2018 startete eine Pilotphase in Deutschland, in derbereits ein kleiner Kundenstamm an Extra teilnahm. Ab sofort ist dasProgramm für alle Sky Abonnenten in Deutschland verfügbar.Weitere Informationen sind unter www.sky.de/extra zu finden.Zwei besondere Extra Erlebnisse - das Game-of-Thrones-Screening unddie Städtetour mit Christoph Metzelder - sind hier als Clips zumDownload abrufbar: https://we.tl/t-17sUakhqPRÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kora KnühmannSenior Manager Corporate Communicationskora.knuehmann@sky.deTel.: 0049 (0) 89 9958 2026twitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell