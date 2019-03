Finanztrends Video zu



mehr >

Unterföhring (ots) -- Eine Produktion der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion (GFF)im Auftrag von Sky Deutschland- Kreiert von Alex Eslam, nach einer Idee von Malte CanNach dem großen Erfolg von "Das Boot", "Der Pass" und "8 Tage",entwickelt Sky nun eine weitere deutsche Sky Original Production:"Souls". Die achtteilige Serie wird von der Geißendörfer Film- undFernsehproduktion (GFF) mit Hana Geißendörfer und Malte Can imAuftrag von Sky Deutschland produziert. Der kreative Kopf der Serieist Alex Eslam, der auch die Drehbücher unter anderem mit Lisa vanBrakel und Erol Yesilkaya schreibt. Seitens Sky wird das Projekt vonLucia Vogdt und Frank Jastfelder betreut.Frank Jastfelder, Director Original Production Scripted: "Seltenhat uns ein Stoff von Anfang an so gefesselt. 'Souls' ist ebensoaußergewöhnlich wie emotional. Ein Drama von großer Raffinesse undzupackender Kraft zugleich. Wir freuen uns, mit Creator Alex Eslamein weiteres großes Talent für unsere Sky Original Productionsgewinnen zu können."Alex Eslam, Creator: "Begegnen wir den Menschen in unserem Lebenzufällig oder treffen wir alte Seelen wieder und wieder? Endetwirklich alles mit dem Tod oder werden wir wiedergeboren? Urfragen,die mich bewegen und aufgrund derer ich mit 'Souls' eine Geschichteum Reinkarnation, Glauben und Liebe erzählen will."Hana Geißendörfer und Malte Can, Produzenten: "Alex Eslam gelingtes mit großer Vision und unverwechselbarer Handschrift die Reise von'Souls' zu gestalten und zugleich elementare Fragen an unser Daseinzu stellen. Wir haben an der Entwicklung dieser hoffnungsvollen,starken Geschichte große Freude und sind sehr glücklich darüber, nunmit Sky in die Vollen zu gehen, um zu diesem spannenden Thema unsererstes Sky Original zu realisieren."Über "Souls":Im Zentrum der achtteiligen Dramaserie "Souls" stehen Allie, Hannaund Linn. Drei Frauen, deren Leben unumkehrbar aus den Fugen gerät,als der zehnjährige Jacob nach einem schweren Autounfall glaubt, sichan sein früheres Leben als Pilot einer verschollenenPassagiermaschine zu erinnern. Lügt Jacob oder kann unsere Seeletatsächlich wandern?Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production, gibtim Sky Service Vlog (www.youtube.com/c/SkyServiceDE) einige Einblickein das neue Serien-Projekt von Sky.Über Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion (GFF): Die GFF isteine unabhängige Film-und Fernsehproduktion mit Sitz in Köln undMünchen. Das Unternehmen wurde 1982 vom Autor, Regisseur undProduzenten Hans W. Geißendörfer gegründet und wird heute von seinerTochter Hana Geißendörfer geführt. Die GFF steht für intelligenteUnterhaltung und sucht nach starken neuen Visionen, um daraus gute,moderne Geschichten für TV und Kino zu erzählen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell